Які виплати з Jobcenter отримує сім'я з двома дітьми у Німеччині: загальна сума

Що таке "дохід громадянина", який виплачують українським переселенцям

Допомога з безробіття Bürgergeld ("дохід громадянина") у Німеччині виплачується із січня 2023 року. Виплати надає центр зайнятості Jobcenter. До цього у Німеччині надавався інший вид допомоги – Hartz VI.

Право на отримання допомоги мають працездатні люди, які є безробітними та потребують допомоги. Цю допомогу надають і українським біженцям.

Bürgergeld є основною страховою виплатою та призначений для забезпечення гідного прожиткового мінімуму. Тому й ті люди, чий дохід настільки низький, що вони не можуть утримувати себе, також можуть отримати допомогу громадянина.

За виплату Bürgergeld відповідають місцеві центри зайнятості. Точний розмір допомоги розраховується в кожному випадку окремо.

Фото: Допомога українським біженцям (gettyimages.com)

Яка загальна сума виплат для сім'ї із чотирьох людей

Федеральне міністерство праці та соціальних питань (BMAS) визначає стандартну ставку у 2023 році таким чином:

502 євро – для однієї людини;

451 євро – для одружених або партнерів у цивільному партнерстві;

420 євро – для дітей від 14 до 17 років;

348 євро – для дітей від 6 до 13 років;

318 євро – для дітей до 5 років включно.

Стандартна допомога для сім'ї з чотирьох осіб може становити від 1538 євро до 1742 євро на місяць.

BMAS підготувало зразок розрахунку суми Bürgergeld для сім’ї з чотирьох осіб – двох дорослих, 4-річної та 12-річної дитини:

стандартна виплата для обох партнерів – 451 євро на кожного. Разом вони отримують 902 євро.

виплата для дитини 4 років становить 318 євро;

допомога для дитини 12 років становить 348 євро;

проживання та опалення коштує 743 євро.

Загальна потреба для сім'ї з чотирьох осіб становить 2311 євро. Із цього вираховується дохід, який потрібно взяти до уваги. У прикладі це лише допомога на дітей у розмірі 500 євро. Пільги на навчання враховуються без урахування допомоги на дітей. Після вирахування доходу родина має право на отримання допомоги у розмірі 1811 євро.

Крім стандартної ставки існують додаткові пільги. Наприклад, вагітні мають право на доплату 17% із 13 тижня вагітності до місяця пологів. Центр зайнятості також сплачує "додаткову виплату у відповідній сумі" для тих, хто залежить від дорожчої дієти з медичних причин.

Фото: Jobcenter у Німеччині (gettyimages.com)

Які витрати покриває Jobcenter

За даними Федерального міністерства праці, для чотирьох осіб вважається підходящою квартира з 4 кімнатами або площею від 85 до 90 кв. м.

Людям, які отримують соціальну допомогу, центр зайнятості покриває значну частину додаткових витрат – у тому числі з оплати комунальних послуг. Згідно з інформацією на сайті buerger-geld.org, центр зайнятості оплачує такі пункти в рахунку за комунальні послуги:

опалення та гаряча вода;

постійні державні збори на майно, зокрема, податок на майно;

водопостачання питної води;

витрати на водовідведення;

експлуатація пасажирського або вантажного ліфта;

прибирання вулиць;

вивіз сміття;

прибирання будівель і боротьба зі шкідниками;

догляд за зеленими насадженнями;

світлення за межами квартири;

очищення димоходу;

страхування майна та відповідальності за будівництво;

витрати на сторожа;

громадська антена, широкосмугова мережа або внутрішньобудинкова система розподілу;

інші експлуатаційні витрати, які покладаються на всіх осіб, які проживають у житловому будинку.

Крім цього, є ще одна стаття витрат, які Jobcenter покриває отримувачам Bürgergeld. Це оплата оренди паркомісця, гаража чи підземного паркінгу – навіть якщо у пільговиків немає автомобіля. Це пояснюється тим, що квартира часто здається тільки з паркомісцем або гаражем.

Фото: Українські біженці в Німеччині (gettyimages.com)

Який буде розмір допомоги у 2024 році

Підвищення грошової допомоги громадянам у 2024 році відбудеться 1 січня 2024 року. Якщо влада Німеччини не прийме іншого рішення щодо допомоги українським біженцям, ці виплати і надалі поширюватимуться на людей з України із тимчасовим захистом.

У зв'язку із інфляцією стандартна ставка допомоги Bürgergeld буде збільшена на 12,2%. Загалом виплати будуть такі:

563 євро – для однієї людини;

506 євро – для подружжя або позашлюбних партнерів у цивільному партнерстві;

471 євро – для дітей від 14 до 17 років;

390 євро – для дітей від 6 до 13 років;

357 євро – для дітей до 5 років включно.

Розмір виплат на 2024 рік вже визначений. Для самостійного розрахунку можна скористатися калькулятором допомоги.