Які виплати з Jobcenter отримує сім'я з двома дітьми у Німеччині: загальна сума

Українські біженці у Німеччині отримують соціальну допомогу, яка включає виплати з безробіття, оплату оренди житла та комунальні послуги. Залежно від складу сім'ї розмір грошової допомоги відрізняється.
Які виплати отримує сім'я із 4 осіб, РБК-Україна розповідає з посиланням на suedkurier.de.
Допомога з безробіття Bürgergeld ("дохід громадянина") у Німеччині виплачується із січня 2023 року. Виплати надає центр зайнятості Jobcenter. До цього у Німеччині надавався інший вид допомоги – Hartz VI.
Право на отримання допомоги мають працездатні люди, які є безробітними та потребують допомоги. Цю допомогу надають і українським біженцям.
Bürgergeld є основною страховою виплатою та призначений для забезпечення гідного прожиткового мінімуму. Тому й ті люди, чий дохід настільки низький, що вони не можуть утримувати себе, також можуть отримати допомогу громадянина.
За виплату Bürgergeld відповідають місцеві центри зайнятості. Точний розмір допомоги розраховується в кожному випадку окремо.
Федеральне міністерство праці та соціальних питань (BMAS) визначає стандартну ставку у 2023 році таким чином:
Стандартна допомога для сім'ї з чотирьох осіб може становити від 1538 євро до 1742 євро на місяць.
BMAS підготувало зразок розрахунку суми Bürgergeld для сім’ї з чотирьох осіб – двох дорослих, 4-річної та 12-річної дитини:
Загальна потреба для сім'ї з чотирьох осіб становить 2311 євро. Із цього вираховується дохід, який потрібно взяти до уваги. У прикладі це лише допомога на дітей у розмірі 500 євро. Пільги на навчання враховуються без урахування допомоги на дітей. Після вирахування доходу родина має право на отримання допомоги у розмірі 1811 євро.
Крім стандартної ставки існують додаткові пільги. Наприклад, вагітні мають право на доплату 17% із 13 тижня вагітності до місяця пологів. Центр зайнятості також сплачує "додаткову виплату у відповідній сумі" для тих, хто залежить від дорожчої дієти з медичних причин.
За даними Федерального міністерства праці, для чотирьох осіб вважається підходящою квартира з 4 кімнатами або площею від 85 до 90 кв. м.
Людям, які отримують соціальну допомогу, центр зайнятості покриває значну частину додаткових витрат – у тому числі з оплати комунальних послуг. Згідно з інформацією на сайті buerger-geld.org, центр зайнятості оплачує такі пункти в рахунку за комунальні послуги:
Крім цього, є ще одна стаття витрат, які Jobcenter покриває отримувачам Bürgergeld. Це оплата оренди паркомісця, гаража чи підземного паркінгу – навіть якщо у пільговиків немає автомобіля. Це пояснюється тим, що квартира часто здається тільки з паркомісцем або гаражем.
Підвищення грошової допомоги громадянам у 2024 році відбудеться 1 січня 2024 року. Якщо влада Німеччини не прийме іншого рішення щодо допомоги українським біженцям, ці виплати і надалі поширюватимуться на людей з України із тимчасовим захистом.
У зв'язку із інфляцією стандартна ставка допомоги Bürgergeld буде збільшена на 12,2%. Загалом виплати будуть такі:
Розмір виплат на 2024 рік вже визначений. Для самостійного розрахунку можна скористатися калькулятором допомоги.
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