Какие выплаты из Jobcenter получает семья с двумя детьми в Германии: общая сумма

Украинские беженцы в Германии получают социальную помощь, которая включает в себя выплаты по безработице, оплату аренды жилья и коммунальные услуги. В зависимости от состава семьи размер денежной помощи отличается.
Какие выплаты получает семья из 4 человек, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на suedkurier.de.
Пособие по безработице Bürgergeld ("доход гражданина") в Германии выплачивается с января 2023 года. Выплаты предоставляет центр занятости Jobcenter. До этого в Германии предоставлялся другой вид помощи – Hartz VI.
Право на получение помощи имеют трудоспособные люди, безработные и нуждающиеся в помощи. Эту помощь предоставляют и украинским беженцам.
Bürgergeld является основной страховой выплатой и предназначен для обеспечения достойного прожиточного минимума. Поэтому и люди, чей доход настолько низкий, что они не могут содержать себя, также могут получить помощь гражданина.
За выплату Bürgergeld отвечают местные центры занятости. Точный размер пособия рассчитывается в каждом случае отдельно.
Федеральное министерство труда и социальных вопросов (BMAS) определяет стандартную ставку в 2023 году следующим образом:
Стандартное пособие для семьи из четырех человек может составлять от 1538 евро до 1742 евро в месяц.
BMAS подготовило образец расчета суммы Bürgergeld для семьи из четырех человек – двух взрослых, 4-летнего и 12-летнего ребенка:
Общая потребность для семьи из четырех человек составляет 2311 евро. Из этого высчитывается доход, который нужно принять во внимание. В примере это только пособие на детей в размере 500 евро. Льготы на обучение учитываются без учета пособия на детей. После вычета дохода семья имеет право на получение пособия в размере 1811 евро.
Помимо стандартной ставки, существуют дополнительные льготы. К примеру, беременные имеют право на доплату 17% с 13 недели беременности до месяца родов. Центр занятости также платит "дополнительную выплату в соответствующей сумме" для тех, кто зависит от более дорогой диеты по медицинским причинам.
По данным Федерального министерства труда, для четырех человек считается подходящей квартира с 4 комнатами или площадью от 85 до 90 кв. м.
Людям, получающим социальную помощь, центр занятости покрывает значительную часть дополнительных расходов – в том числе по оплате коммунальных услуг. Согласно информации на сайте buerger-geld.org, центр занятости оплачивает следующие пункты в счете за коммунальные услуги:
Помимо этого есть еще одна статья расходов, которые Jobcenter покрывает получателям Bürgergeld. Это оплата аренды паркоместа, гаража или подземного паркинга – даже если у льготников нет автомобиля. Это объясняется тем, что квартира часто сдается только с паркоместом или гаражом.
Повышение денежной помощи гражданам в 2024 году состоится 1 января 2024 года. Если власти Германии не примут иного решения о помощи украинским беженцам, эти выплаты и дальше будут распространяться на людей из Украины со временной защитой.
В связи с инфляцией стандартная ставка пособия Bürgergeld будет увеличена на 12,2%. В целом выплаты будут следующие:
Размер выплат на 2024 год уже определен. Для самостоятельного рассчета можно воспользоваться калькулятором помощи.
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