Які винищувачі Україна може отримати від Чехії: пояснення експертів

L-159 здійснив перший політ у 1997 році. Одномісний варіант літака був прийнятий на озброєння Повітряних сил Чехії у 2001 році, двомісний - у 2007-му. За даними з відкритих джерел, нині чеські ВПС мають 16 одномісних L-159A та 8 двомісних L-159T.

Літак оснащений бортовою радіолокаційною станцією FIAR Grifo L виробництва італійської компанії Leonardo, а також може використовувати контейнер Litening для застосування високоточного озброєння.

Серед озброєння L-159 - керовані та некеровані авіабомби, авіаційні гармати, ракети класу "повітря-поверхня" AGM-65 Maverick, а також ракети "повітря–повітря" AIM-9 Sidewinder.

Аналітики зазначають, що у разі передачі цих літаків Україні, вони насамперед можуть посилити боротьбу з російськими ударними дронами типу "Шахед", які Росія масово використовує для атак по українських містах та інфраструктурі.