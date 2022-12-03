Какие ветклиники и аптеки продолжат работу в Киеве при отсутствии света: список адресов
В Киеве есть ряд аптек и ветеринарных клиник, которые продолжают работу благодаря резервным источникам питания.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.
"Аптеки КП "Фармация" обеспечены резервными источниками питания и будут работать в случае полного отсутствия электроснабжения. Будут работать и часть аптек частных сетей. Информацию будем оперативно обновлять", - пишет Кличко.
Фото: адреса аптек (скриншот)
Квалифицированную помощь домашним животным будут оказывать коммунальные ветеринарные клиники. Лечебно-диагностические услуги для питомцев можно получить в ветклиниках, входящих в состав КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины".
"Продолжит работать и Служба учета и регистрации животных, также входящая в состав коммунального предприятия", - добавляет Кличко.
Адреса ветеринарных клиник:
- Армянская, 29, Деснянский район;
- Электротехническая, 5А, Деснянский район;
- Ярославская, 13А, Подольский район.
Служба учета и регистрации животных находится по адресу Отрадный, 61, Соломенский район.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, уже в течение недель Киев может вернуться в график отключений электроэнергии.
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