Какие ветклиники и аптеки продолжат работу в Киеве при отсутствии света: список адресов

В Киеве есть ряд аптек и ветеринарных клиник, которые продолжают работу благодаря резервным источникам питания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

"Аптеки КП "Фармация" обеспечены резервными источниками питания и будут работать в случае полного отсутствия электроснабжения. Будут работать и часть аптек частных сетей. Информацию будем оперативно обновлять", - пишет Кличко.

Фото: адреса аптек (скриншот)

Квалифицированную помощь домашним животным будут оказывать коммунальные ветеринарные клиники. Лечебно-диагностические услуги для питомцев можно получить в ветклиниках, входящих в состав КП "Киевская городская больница ветеринарной медицины".

"Продолжит работать и Служба учета и регистрации животных, также входящая в состав коммунального предприятия", - добавляет Кличко.

Адреса ветеринарных клиник:

Армянская, 29, Деснянский район;

Электротехническая, 5А, Деснянский район;

Ярославская, 13А, Подольский район.

Служба учета и регистрации животных находится по адресу Отрадный, 61, Соломенский район.