Які успіхи мають ЗСУ на Слобожанському напрямку: відповідь Генштабу

ЗСУ на Слобожанському напрямку продовжують наступ, проте окупанти намагаються стримати штурми. Українські війська за останні тижні просунулися на понад 50 кілометрів углиб оборони ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.