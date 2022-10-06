Які успіхи мають ЗСУ на Слобожанському напрямку: відповідь Генштабу
ЗСУ на Слобожанському напрямку продовжують наступ, проте окупанти намагаються стримати штурми. Українські війська за останні тижні просунулися на понад 50 кілометрів углиб оборони ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.
"На напрямку Куп'янськ-Сватове ворог намагається вести стримуючі дії з метою уповільнення просування наших військ... З 21 вересня нашим військам вдалося просунутися в глибину оборони противника на 55 кілометрів", - зазначив він.
Підрозділи ЗСУ на Слобожанському напрямку звільнили 93 населені пункти та взяли під контроль понад 2400 квадратних кілометрів території.
Нагадаємо, на за даними Генштабу, українські військові звільнили у Херсонській області вже 23 населені пункти і продовжують просуватися далі.
Також зазначимо, раніше у Силах оборони півдня України розповіли, що окупанти намагаються стримати наступ ЗСУ, обстрілюючи мирне населення.
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