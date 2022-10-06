ua ru
Чт, 06 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Які успіхи мають ЗСУ на Слобожанському напрямку: відповідь Генштабу

Новость на русском →
Харківська область, Четвер 06 жовтня 2022 15:27
Які успіхи мають ЗСУ на Слобожанському напрямку: відповідь Генштабу Фото: ЗСУ на сході звільнили 93 населені пункти (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

ЗСУ на Слобожанському напрямку продовжують наступ, проте окупанти намагаються стримати штурми. Українські війська за останні тижні просунулися на понад 50 кілометрів углиб оборони ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"На напрямку Куп'янськ-Сватове ворог намагається вести стримуючі дії з метою уповільнення просування наших військ... З 21 вересня нашим військам вдалося просунутися в глибину оборони противника на 55 кілометрів", - зазначив він.

Підрозділи ЗСУ на Слобожанському напрямку звільнили 93 населені пункти та взяли під контроль понад 2400 квадратних кілометрів території.

Нагадаємо, на за даними Генштабу, українські військові звільнили у Херсонській області вже 23 населені пункти і продовжують просуватися далі.

Також зазначимо, раніше у Силах оборони півдня України розповіли, що окупанти намагаються стримати наступ ЗСУ, обстрілюючи мирне населення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУ Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 330 окупантів: названо нові втрати Росії
ЗСУ ліквідували ще 330 окупантів: названо нові втрати Росії
DAILY
Клеймо терориста. Як США можуть послабити Путіна і перетворити РФ на країну-ізгоя
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Клеймо терориста. Як США можуть послабити Путіна і перетворити РФ на країну-ізгоя