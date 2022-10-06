Какие успехи имеют ВСУ на Слобожанском направлении: ответ Генштаба
ВСУ на Слобожанском направлении продолжают наступление, однако оккупанты пытаются сдержать штурмы. Украинские войска за последние недели продвинулись более чем на 50 километров вглубь обороны врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.
"На направлении Купянск-Сватово враг пытается вести сдерживающие действия с целью замедления продвижения наших войск... С 21 сентября нашим войскам удалось продвинуться в глубину обороны противника на 55 километров", - отметил он.
Подразделения ВСУ на Слобожанском направлении освободили 93 населенных пункта и взяли под контроль более 2400 квадратных километров территории.
Напомним, по данным Генштаба, украинские военные освободили в Херсонской области уже 23 населенных пункта и продолжают продвигаться дальше.
Также отметим, что ранее в Силах обороны юга Украины рассказали, что оккупанты пытаются сдержать наступление ВСУ, обстреливая мирное население.
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