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Які ціни на газ для населення будуть у листопаді: дані постачальників

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Україна, Середа 02 листопада 2022 15:09
Які ціни на газ для населення будуть у листопаді: дані постачальників Фото: газ у листопаді пропонують дев'ять постачальників (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У листопаді 2022 р. тарифні плани на газ пропонують десять постачальників. Ціни коливаються від 7,70 до 10 гривень за кубометр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компаній.

Ціни постачальників:

  • "Еру Людям" - 7,70 гривень
  • "Енерджі трейд груп" - 7,799
  • "Нафтогаз України" - 7,96
  • "Прикарпатий енерго трейд" - 7,98
  • "Полтавагаз збут" - 7,99
  • "Львівенергозбут" - 8,20
  • "Київські енергетичні послуги" (YASNO) - 8,46
  • "Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) - 8,46
  • "СвітлоГаз" - 9,99.

Разом з тим, після того, як у травні "Нафтогаз" отримав усіх клієнтів групи компаній Дмитра Фірташа "Твій Газзбут", державна компанія зайняла 98% ринку постачання газу для населення.

Нагадаємо, Верховна рада схвалила урядовий законопроект про мораторій на підвищення тарифів на газ, тепло та гарячу воду під час війни. Ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від ціни, яка застосовувалася у відносинах між постачальником та побутовими споживачами станом на 24 лютого 2022 року.

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Ціна на газ Нафтогаз України
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