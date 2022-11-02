Какие цены на газ для населения будут в ноябре: данные поставщиков

В ноябре 2022 годовые тарифные планы на газ предлагают десять поставщиков. Цены колеблются от 7,70 гривен до 10 гривен за кубометр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компаний.

Цены поставщиков: "Эру Людям" - 7,70 гривен

"Энерджи трейд групп" - 7,799

"Нафтогаз Украины" - 7,96

"Прикарпат энерго трейд" - 7,98

"Полтавагаз сбыт" - 7,99

"Львовэнергозбыт" - 8,20

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) - 8,46

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) - 8,46

"СветлоГаз" - 9,99. В то же время, после того, как в мае "Нафтогаз" получил всех клиентов группы компаний Дмитрия Фирташа "Твой Газсбыт", государственная компания заняла 98% рынка поставок газа для населения.