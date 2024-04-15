Які системи ППО має Іран на випадок удару Ізраїлю: ЗМІ дізналися деталі

Іран має щонайменше кілька систем протиповітряної оборони, які можуть захищати небо на випадок атаки Ізраїлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express .

Видання зазначає, що у відкритому доступі небагато інформації про протиповітряну оборону Ірану. Але в цьому питанні "є кілька інтриг".

Зокрема, відомо про наявність у іранських військових 10 радянських зенітних ракетних комплексів С-200 та 32 С-300ПМУ. Останні у 2015 році Ірану передав російський "Ростех", а ось про те, як С-200 потрапили до країни, інформації немає.

Також Іран має ЗРК Bavar-373, які презентували лише у 2019 році. За неофіційними даними, всього країна може мати 40 таких комплексів.

Реальні характеристики ЗРК невідомі. Про них є лише інформація від іранців, які хваляться, що комплекси "кращі за російські С-400".

При цьому, як пише Defense Express, Іран має ЗРК середньої дальності - 50 MIM-23B I-Hawk і дев'ять китайських HQ-2 і невідому кількість іранських Talash/15th Khordad (заявлена дальність стрілянини - до 150 кілометрів).

Найбільше у розпорядженні в Ірану комплексів малої дальності - 29 "Тор-М1" та 250 китайських FM-80.