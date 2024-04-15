ua en ru
Пн, 15 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Какие системы ПВО есть у Ирана на случай удара Израиля: СМИ узнали детали

Понедельник 15 апреля 2024 18:37
UA EN RU
Какие системы ПВО есть у Ирана на случай удара Израиля: СМИ узнали детали Иллюстративное фото: СМИ раскрыли детали ПВО Ирана (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Иран обладает по меньшей мере несколькими системами противовоздушной обороны, которые могут защищать небо на случай ответной атаки Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Издание отмечает, что в открытом доступе немного информации о противовоздушной обороне Ирана. Но в этом вопросе "есть несколько интриг".

В частности, известно о наличии у иранских военных 10 советских зенитных ракетных комплексов С-200 и 32 С-300ПМУ. Последние в 2015 году Ирану передал российский "Ростех", а вот о том, как С-200 попали в страну, - информации нет.

Также Иран обладает ЗРК Bavar-373, которые презентовали только в 2019 году. По неофициальным данным, всего у страны может быть 40 таких комплексов.

Реальные характеристики ЗРК неизвестны. О них есть только информация от иранцев, которые хвастаются, что комплексы "лучше, чем российские С-400".

При этом, как пишет Defense Express, у Ирана есть ЗРК средней дальности - 50 MIM-23B I-Hawk и девять китайских HQ-2 и неизвестное количество иранских Talash/15th Khordad (заявленная дальность стрельбы - до 150 километров).

Больше всего в распоряжении у Ирана комплексов малой дальности - 29 "Тор-М1"и 250 китайских FM-80.

Удар Израиля по Ирану

Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля Иран нанес массированный удар по Израилю. Всего страна применила более 300 дронов и ракет, в том числе баллистических.

Такая атака не нанесла значительного ущерба Израилю, почти все цели сбила противовоздушная оборона.

Сегодня, 15 апреля, власти Израиля определяли ответ на такой удар. Какой именно он будет - пока неизвестно.

Более детально об ударе по Израилю - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Иран ПВО
NEWS
Ситуация на фронте сегодня 15 апреля
Ситуация на фронте сегодня 15 апреля
DAILY
На Западе говорят об истощении украинской ПВО. Все ли так плохо и как закрыть небо от атак
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина На Западе говорят об истощении украинской ПВО. Все ли так плохо и как закрыть небо от атак