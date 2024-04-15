Какие системы ПВО есть у Ирана на случай удара Израиля: СМИ узнали детали

Иран обладает по меньшей мере несколькими системами противовоздушной обороны, которые могут защищать небо на случай ответной атаки Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express .

Издание отмечает, что в открытом доступе немного информации о противовоздушной обороне Ирана. Но в этом вопросе "есть несколько интриг".

В частности, известно о наличии у иранских военных 10 советских зенитных ракетных комплексов С-200 и 32 С-300ПМУ. Последние в 2015 году Ирану передал российский "Ростех", а вот о том, как С-200 попали в страну, - информации нет.

Также Иран обладает ЗРК Bavar-373, которые презентовали только в 2019 году. По неофициальным данным, всего у страны может быть 40 таких комплексов.

Реальные характеристики ЗРК неизвестны. О них есть только информация от иранцев, которые хвастаются, что комплексы "лучше, чем российские С-400".

При этом, как пишет Defense Express, у Ирана есть ЗРК средней дальности - 50 MIM-23B I-Hawk и девять китайских HQ-2 и неизвестное количество иранских Talash/15th Khordad (заявленная дальность стрельбы - до 150 километров).

Больше всего в распоряжении у Ирана комплексов малой дальности - 29 "Тор-М1"и 250 китайских FM-80.