Какие системы ПВО есть у Ирана на случай удара Израиля: СМИ узнали детали
Иран обладает по меньшей мере несколькими системами противовоздушной обороны, которые могут защищать небо на случай ответной атаки Израиля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.
Издание отмечает, что в открытом доступе немного информации о противовоздушной обороне Ирана. Но в этом вопросе "есть несколько интриг".
В частности, известно о наличии у иранских военных 10 советских зенитных ракетных комплексов С-200 и 32 С-300ПМУ. Последние в 2015 году Ирану передал российский "Ростех", а вот о том, как С-200 попали в страну, - информации нет.
Также Иран обладает ЗРК Bavar-373, которые презентовали только в 2019 году. По неофициальным данным, всего у страны может быть 40 таких комплексов.
Реальные характеристики ЗРК неизвестны. О них есть только информация от иранцев, которые хвастаются, что комплексы "лучше, чем российские С-400".
При этом, как пишет Defense Express, у Ирана есть ЗРК средней дальности - 50 MIM-23B I-Hawk и девять китайских HQ-2 и неизвестное количество иранских Talash/15th Khordad (заявленная дальность стрельбы - до 150 километров).
Больше всего в распоряжении у Ирана комплексов малой дальности - 29 "Тор-М1"и 250 китайских FM-80.
Удар Израиля по Ирану
Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля Иран нанес массированный удар по Израилю. Всего страна применила более 300 дронов и ракет, в том числе баллистических.
Такая атака не нанесла значительного ущерба Израилю, почти все цели сбила противовоздушная оборона.
Сегодня, 15 апреля, власти Израиля определяли ответ на такой удар. Какой именно он будет - пока неизвестно.
Более детально об ударе по Израилю - в материале РБК-Украина.
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