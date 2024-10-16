Які шини вибрати для зими: вузькі чи широкі

Обирати шини для зими за шириною протектора у нас якось не прийнято. Між тим, для українських умов це питання може виявитись важливішим за традиційні "шипи чи липучки" та "який дюйм?". Спробуємо розібратись з цією темою.

Найбільш поширений стереотип про ширину зимової шини стосується того, що взимку вона має бути ширшою, щоб колесо не провалювалося в сніг. Це твердження має право на життя, але для машин, які вперто, з ранку до ночі прокладають собі шлях по сніжній цілині. Але ж ми, на щастя, їздимо по шляхах, які хоча і бувають вкриті снігом, але про занурення машини в снігові замети не йдеться. А на шляхах умови роботи шини і критерії підбору інші.

Яка різниця між широкими і вузькими шинами для зими

Отже, як розібратись з шириною шин для зими – нешипованих "липучок" для звичайного сімейного автомобіля, який експлуатується в умовах типової української зими.

Теорія шин і практика їх інструментальних випробувань говорить за те, що в основі міркувань про ширину фрикційної зимової шини лежить два постулати:

вузьке колесо має більший питомий тиск на поверхню дороги. Кожен квадратний міліметр вузького протектора сильніше тисне на слизьку поверхню і краще видаляє з неї сніг, снігову кашу і мікрошар води, яка є мастилом при ковзанні колеса;

широке колесо, маючи більшу площу контакту з дорогою, у плямі контакту має більше ламелів (тонких розрізів протектора) і вони сумарно забезпечують краще зчеплення на слизькій дорозі.

Яка шина краще для зими

Обидва вищезгадані аргументи, виявляється, "важать" приблизно однаково. Тести, влаштовані незалежними експертами на двох шинах однієї моделі, але різного типорозміру – 205 та 225 мм шириною – не принесли чіткої відповіді на запитання у заголовку. У випадку з конкретною моделлю вийшло, що на льоду краще гальмує і краще розганяється широка шина. А на ущільненому снігу краще показало себе вузьке колесо. Принаймні, при гальмуванні: окремі шашки його протектора глибше занурюються у твердий сніг, що допомагає колесу зупинитися. І різниця гальмівного шляху доволі вагома: понад півтора метра зі швидкості 50 км/год!

З іншого боку, вузька шина явно краще працюватиме у пухкому снігу і сніговій каші, коли колесу "вигідно" протиснути всі перешкоди і дістати до твердої дороги. У вузької шини це вийде краще, а широкий протектор, не дістаючи до твердого асфальту, буде "пливти" по поверхні субстанції, що його вкриває

При тому слід розуміти, що зчеплення коліс на зимовій дорозі міняється в залежності від температури повітря, якості снігу та малюнка протектора конкретної моделі шини. І це робить ще важчою відповідь на запитання щодо більшої ефективності широкої чи вузької шини. Натомість можна дати надійну пораду: в будь-якій незрозумілій ситуації на зимовій дорозі беззастережно знижуйте швидкість і рухайтесь з підвищеною увагою.

Шини для зими – порада відносно розмірів

Що точно можна сказати відносно розмірів зимових шин – коли ви маєте можливість вибирати розмір зимових шин, краще перейнятись не шириною, а обрати варіант з меншим посадковим діаметром і вищим профілем. На зимовій дорозі такі колеса мають переваги: вони краще поглинають поштовхи від вибоїн та крижаних горбів, плюс додаткові сантиметр-два кліренсу будуть корисними на свіжому снігу. Щоправда, на такий випадок доведеться придбати другий комплект дисків відповідно меншого розміру. Так, це додаткові витрати, але натомість шини з меншим радіусом коштують значно дешевше.

Підкажемо, що навіть при незмінному посадковому розмірі можна спробувати вибрати шини з максимально високим для вашої машини профілем. Це значить, що колесо матиме на сантиметр-півтора більший зовнішній діаметр, про користь кого для зими мив же згадали.

Коротко

До питання ширини зимової шини можна підійти з іншого боку. Спробуйте обирати не вужчий чи ширший типорозмір, а модель шини, яка краще поводиться в найбільш типових для ваших поїздок умовах. Для цього вам доведеться ознайомитись з результатами незалежних тестів шин вашого "дюйма". Найкращі тестові команди завжди роблять окремі добірки результатів за трьома дисциплінами і в різних умовах. А саме: прискорення, гальмування і керованість на льоду, на асфальті, у сніговій каші, в пухкому та вкатаному снігу. Щоправда, останніми роками українські автомобільні медіа і незалежні тестові команди таких тестувань не проводили, тож доведеться звертатись до іноземних ресурсів.