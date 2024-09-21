Які шини для авто краще: вузькі чи широкі

Те, що колеса стали елементом стайлінгу, ще можна якось зрозуміти. Але як пояснити, чому автовласники нехтують безпекою заради красоти? Перш ніж перейти до предметної розмови про ширину і висоту нагадаємо, що говорити про вибір розмірності шин можна тільки при наявності у водія двох окремих комплектів колісних дисків. Тому що розбіжність у ширині шини і диска не може бути більше ніж 10 мм.

А ще нерідко вагомі відмінності у ширині шини тягнуть за собою і зміну її посадкового діаметру: ширшу шину часто роблять з більшим посадковим діаметром. Це ще один крок в бік спортивності, але він тягне за собою додаткові зміни в характеристиках і певні клопоти, тож це тема окремої розмови.

Важливо нагадати, що при покупці шин необхідно дотримуватись рекомендацій виробника – всі допустимі розмірності шин вказані у заводському мануалі автомобіля. І відступати від них забороняє українське законодавство.

Численні дослідження і тестування в реальних умовах (в яких, до речі, неодноразово брали участь і автожурналісти rbc.ua) показують: ширина протектора впливає не тільки на зовнішній вигляд автомобіля, а й на керованість. Та й на деякі інші характеристики машини.

Широкі шини: плюси

Відрізняються більш спортивним виглядом;

Мають краще зчеплення на сухій чистій дорозі. Тобто – краща керованість і менший гальмівний шлях;

Широкі шини: мінуси

Більший опір коченню – відтак, більша витрата палива;

Гірший акустичний комфорт. Маючи більшу площу поверхні контакту з асфальтом, широка шина часто створює більше шуму при коченні;

Можливі проблеми з розміщенням у колісній арці. Якщо шина ширше, ніж дозволяє заводська інструкція, вона може чіплятись за крило машини чи деталі ходової частини.

Вузькі шини: плюси

Вузькі шини дешевші. Оскільки вузькі високопрофільні розміри більш популярні, вони виробляються в більшій кількості і тому мають нижчу собівартість;

Кращі характеристики у дощову погоду. Вузька шина впевненіше протистоїть головній небезпеці під час дощу – акваплануванню; тобто машина з вузькою гумою "спливе" на більшій швидкості, ніж взута у широкі колеса.

Краща пристосованість до зимових умов. Взимку вузькі шини кращі, бо забезпечують більш високий поверхневий тиск на дорогу. Вузькі шини також краще працюють на пухкому снігу та сльоті.

Вузькі шини: мінуси

Гірша плавність ходу. При однаковому з широкою шиною посадковому діаметрі вузька шина має всередині менше повітря, отже, вона гірше поглинає поштовхи нерівної дороги.

Коротко

Відмінності в характеристиках шин різних моделей і розмірностей слід сприймати з оглядом на те, що навіть найкраща модель покришки не скасовує законів фізики. І що краща характеристика, наприклад, зчеплення просто на кілька відсотків відсуває ту межу, коли колесо все одно зірветься в занос. Тому не намагайтеся намацати ту межу, і рухаючись на будь-яких шинах, покладайтесь не стільки на їхні якості, скільки на власний досвід і здоровий глузд.