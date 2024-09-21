Какие шины для авто лучше: узкие или широкие

То, что колеса стали элементом стайлинга, еще можно понять. Но как объяснить, почему автовладельцы пренебрегают безопасностью ради красоты? Прежде чем перейти к предметному разговору о ширине и высоте, напомним, что говорить о выборе размерности шин можно только при наличии у водителя двух отдельных комплектов колесных дисков. Потому что расхождение в ширине шины и диска не может быть больше 10 мм.

А еще нередко весомые отличия в ширине шины влекут и изменение ее посадочного диаметра: более широкую шину часто делают с большим посадочным диаметром. Это еще один шаг в сторону спортивности, но он влечет за собой дополнительные изменения в характеристиках и определенные заботы, поэтому это тема отдельного разговора.

Важно напомнить, что при покупке шин необходимо соблюдать рекомендации производителя – все допустимые размерности шин указаны в заводском мануале автомобиля. И отступать от них запрещает законодательство Украины.

Многочисленные исследования и тестирование в реальных условиях (в которых, кстати, неоднократно участвовали и автожурналисты rbc.ua) показывают: ширина протектора влияет не только на внешний вид автомобиля, но и на управляемость. Да и некоторые другие характеристики машины.

Широкие шины: плюсы

Отличаются более спортивным видом;

Имеют лучшее сцепление на сухой чистой дороге. То есть – лучшая управляемость и меньший тормозной путь;

Широкие шины: минусы

Большее сопротивление качению – следовательно, больший расход топлива;

Худший акустический комфорт. Имея большую площадь поверхности контакта с асфальтом, широкая шина часто создает больше шума при качении;

Возможны проблемы с размещением в колесной арке. Если шина шире, чем заводская инструкция, она может цепляться за крыло машины или детали ходовой части.

Узкие шины: плюсы

Узкие шины дешевле. Поскольку узкие высокопрофильные размеры более популярны, они производятся в большем количестве и потому имеют более низкую себестоимость;

Лучшие характеристики в дождливую погоду. Узкая шина увереннее противостоит главной опасности во время дождя – аквапланированию; то есть машина с узкой резиной "всплывет" на большей скорости, чем обута в широкие колеса.

Лучшая приспособленность к зимним условиям. Зимой узкие шины лучше, потому что обеспечивают более высокое поверхностное давление на дорогу. Узкие шины также лучше работают на рыхлом снегу и слякоти.

Узкие шины: минусы

Худшая плавность хода. При одинаковом с широкой посадочной шиной диаметре узкая шина имеет внутри меньше воздуха, следовательно, она хуже поглощает толчки неровной дороги.

Кратко

Различия в характеристиках шин разных моделей и размерностей следует воспринимать с учетом того, что даже самая лучшая модель покрышки не отменяет законов физики. И что лучшая характеристика, например, сцепление просто на несколько процентов отодвигает тот предел, когда колесо все равно сорвется в занос. Поэтому не пытайтесь нащупать тот предел, и двигаясь на любых шинах, полагайтесь не столько на их качества, сколько на собственный опыт и здравый смысл.