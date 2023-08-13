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Які щеплення необхідно робити під час вагітності: поради від МОЗ

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Неділя 13 серпня 2023 08:46
Які щеплення необхідно робити під час вагітності: поради від МОЗ Фото: Які щеплення необхідно робити під час вагітності (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Щеплення важливо робити не лише дітям, але й в дорослому віці. Зокрема є низка щеплень, які треба робити безпосередньо під час вагітності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я.

Як відзначає МОЗ, вагітність також вимагає низку щеплень, які допомагають убезпечити не лише вагітну жінку, але й майбутню дитину.

Які щеплення треба робити безпосередньо під час вагітності?

  • Кашлюк, дифтерія, правець

Щеплення оптимально робити на 16-32 тижні у сімейного лікаря.

  • Щосезонне щеплення від грипу

Щеплення оптимально робити у вересні-жовтні, однак можливо й протягом усього сезону, в будь-який період вагітності, у сімейного лікаря чи в пункті щеплення в аптеці.

  • Черговий бустер від COVID-19

Щеплення можна робити будь-коли, щойно від попереднього бустера минуло 4 місяці, у сімейного лікаря чи в пункті вакцинації.

  • Щеплення від гепатиту В

Щеплення бажано робити до настання вагітності. Водночас його можна зробити будь-коли під час вагітності у сімейного лікаря, купуючи вакцину власним коштом.

  • Щеплення від пневмококів та менінгококів

Щеплення можна робити будь-коли під час вагітності у сімейного лікаря, купуючи вакцину власним коштом.

Нагадаємо, РБК-Україна писало перелік обстежень, за які вагітні можуть не платити.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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