Какие прививки необходимо делать во время беременности: советы от Минздрава

Прививки важно делать не только детям, но и во взрослом возрасте. В частности, есть ряд прививок, которые нужно делать непосредственно во время беременности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения.

Как отмечает Минздрав, беременность также требует ряд прививок, которые помогают обезопасить не только беременную женщину, но и будущего ребенка.

Какие прививки надо делать непосредственно во время беременности?

Коклюш, дифтерия, столбняк

Прививки оптимально делать на 16-32 неделе у семейного врача.

Ежесезонная прививка от гриппа

Прививки оптимально делать в сентябре-октябре, однако возможно и в течение всего сезона, в любой период беременности, у семейного врача или в пункте прививки в аптеке.

Очередной бустер от COVID-19

Прививку можно делать в любое время, как только от предыдущего бустера прошло 4 месяца, у семейного врача или в пункте вакцинации.

Прививка от гепатита В

Прививку желательно делать до наступления беременности. В то же время ее можно сделать в любое время во время беременности у семейного врача, покупая вакцину за свой счет.

Прививки от пневмококков и менингококков

Прививки можно делать в любое время во время беременности у семейного врача, покупая вакцину за свой счет.