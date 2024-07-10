Які сфери роботи є найбільш дефіцитними в Україні: куди потрібні фахівці

В Україні продовжує спостерігатися дефіцит кадрів на ринку праці. Попри те, що конкуренція та кількість відгуків на вакансії зросла, цей показник є незначним, тож не покращує ситуацію зі співробітниками в компаніях.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження ринку праці від Work.ua.
За даними Work.ua, у червня 2024 року шукачі оновили чи створили 303 649 резюме. Найбільше одночасних відгуків традиційно на роботу з можливістю працювати віддалено.
Цікаво, що 14% кандидатів шукають онлайн-роботу, але вакансій на "дистанційці" лише менш ніж 7%.
Найвища конкуренція спостерігається в таких сферах:
Водночас по регіонах найбільшу кількість відгуків отримують роботодавці в Київській, Вінницькій, Львівській, Волинській, Харківській областях.
Конкуренція шукачів на сайтах з пошуку роботи
Найменшу кількість відгуків отримують роботодавці, що розміщують вакансії в категоріях:
Якщо дивитися окремо по посадах, то найменше відгуків на вакансії майстра з ремонту взуття, монтера колії, порізчика, оббивача меблів, інструментальника, оператора екструдера, покрівельника.
Відчувають дефіцит і в Силах оборони, і в медицині: командир міномета, гранатометник, лікар УЗД і гастроентеролог.
Раніше ми розповідали, в яких галузях роботи пропонують найбільше вакансій.
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