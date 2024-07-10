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Які сфери роботи є найбільш дефіцитними в Україні: куди потрібні фахівці

Які сфери роботи є найбільш дефіцитними в Україні (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

В Україні продовжує спостерігатися дефіцит кадрів на ринку праці. Попри те, що конкуренція та кількість відгуків на вакансії зросла, цей показник є незначним, тож не покращує ситуацію зі співробітниками в компаніях.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дослідження ринку праці від Work.ua.

За даними Work.ua, у червня 2024 року шукачі оновили чи створили 303 649 резюме. Найбільше одночасних відгуків традиційно на роботу з можливістю працювати віддалено.

Цікаво, що 14% кандидатів шукають онлайн-роботу, але вакансій на "дистанційці" лише менш ніж 7%.

Найвища конкуренція спостерігається в таких сферах:

  • ЗМІ, видавництво, поліграфія
  • IT, комп'ютери, інтернет
  • культура, музика, шоу-бізнес
  • дизайн, творчість
  • топменеджмент, керівництво вищої ланки

Водночас по регіонах найбільшу кількість відгуків отримують роботодавці в Київській, Вінницькій, Львівській, Волинській, Харківській областях.

Конкуренція шукачів на сайтах з пошуку роботи 

Де спостерігається дефіцит кадрів

Найменшу кількість відгуків отримують роботодавці, що розміщують вакансії в категоріях:

  • робочі спеціальності, виробництво
  • охорона, безпека
  • транспорт, автобізнес
  • будівництво, архітектура
  • сільське господарство, агробізнес

Якщо дивитися окремо по посадах, то найменше відгуків на вакансії майстра з ремонту взуття, монтера колії, порізчика, оббивача меблів, інструментальника, оператора екструдера, покрівельника.

Відчувають дефіцит і в Силах оборони, і в медицині: командир міномета, гранатометник, лікар УЗД і гастроентеролог.

Раніше ми розповідали, в яких галузях роботи пропонують найбільше вакансій.

Читайте також, які вакансії в армії найбільш популярні та скільки людей на них відгукуються.

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