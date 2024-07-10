Які сфери роботи є найбільш дефіцитними в Україні: куди потрібні фахівці

За даними Work.ua, у червня 2024 року шукачі оновили чи створили 303 649 резюме. Найбільше одночасних відгуків традиційно на роботу з можливістю працювати віддалено.

Цікаво, що 14% кандидатів шукають онлайн-роботу, але вакансій на "дистанційці" лише менш ніж 7%.

Найвища конкуренція спостерігається в таких сферах:

ЗМІ, видавництво, поліграфія

IT, комп'ютери, інтернет

культура, музика, шоу-бізнес

дизайн, творчість

топменеджмент, керівництво вищої ланки

Водночас по регіонах найбільшу кількість відгуків отримують роботодавці в Київській, Вінницькій, Львівській, Волинській, Харківській областях.

Конкуренція шукачів на сайтах з пошуку роботи

Де спостерігається дефіцит кадрів

Найменшу кількість відгуків отримують роботодавці, що розміщують вакансії в категоріях:

робочі спеціальності, виробництво

охорона, безпека

транспорт, автобізнес

будівництво, архітектура

сільське господарство, агробізнес

Якщо дивитися окремо по посадах, то найменше відгуків на вакансії майстра з ремонту взуття, монтера колії, порізчика, оббивача меблів, інструментальника, оператора екструдера, покрівельника.

Відчувають дефіцит і в Силах оборони, і в медицині: командир міномета, гранатометник, лікар УЗД і гастроентеролог.