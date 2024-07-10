Какие сферы работы наиболее дефицитные в Украине: куда нужны специалисты

По данным Work.ua, в июне 2024 года соискатели обновили или создали 303 649 резюме. Больше всего одновременных отзывов традиционно на работу с возможностью работать удаленно.

Интересно, что 14% кандидатов ищут онлайн-работу, но вакансий на "дистанционке" лишь менее 7%.

Самая высокая конкуренция наблюдается в следующих областях:

СМИ, издательство, полиграфия

IT, компьютеры, интернет

культура, музыка, шоу-бизнес

дизайн, творчество

топ-менеджмент, руководство высшего звена

В то же время, по регионам наибольшее количество отзывов получают работодатели в Киевской, Винницкой, Львовской, Волынской, Харьковской областях.

Конкуренция соискателей на сайтах по поиску работы

Где наблюдается дефицит кадров

Наименьшее количество отзывов получают работодатели, размещающие вакансии в категориях:

рабочие специальности, производство

охрана, безопасность

транспорт, автобизнес

строительство, архитектура

сельское хозяйство, агробизнес

Если смотреть отдельно по должностям, то меньше всего отзывов на вакансии мастера по ремонту обуви, монтера колеи, порезчика, мастера мебели, инструментальщика, оператора экструдера, кровельщика.

Испытывают дефицит и в Силах обороны, и в медицине: командир миномета, гранатометчик, врач УЗИ и гастроэнтеролог.