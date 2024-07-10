Какие сферы работы наиболее дефицитные в Украине: куда нужны специалисты

В Украине продолжается дефицит кадров на рынке труда. Несмотря на то, что конкуренция и количество отзывов на вакансии выросло, этот показатель незначительный, поэтому не улучшает ситуацию с сотрудниками в компаниях.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование рынка труда от Work.ua.
По данным Work.ua, в июне 2024 года соискатели обновили или создали 303 649 резюме. Больше всего одновременных отзывов традиционно на работу с возможностью работать удаленно.
Интересно, что 14% кандидатов ищут онлайн-работу, но вакансий на "дистанционке" лишь менее 7%.
Самая высокая конкуренция наблюдается в следующих областях:
В то же время, по регионам наибольшее количество отзывов получают работодатели в Киевской, Винницкой, Львовской, Волынской, Харьковской областях.
Конкуренция соискателей на сайтах по поиску работы
Наименьшее количество отзывов получают работодатели, размещающие вакансии в категориях:
Если смотреть отдельно по должностям, то меньше всего отзывов на вакансии мастера по ремонту обуви, монтера колеи, порезчика, мастера мебели, инструментальщика, оператора экструдера, кровельщика.
Испытывают дефицит и в Силах обороны, и в медицине: командир миномета, гранатометчик, врач УЗИ и гастроэнтеролог.
Раньше мы рассказывали, в каких отраслях работы предлагают больше всего вакансий.
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