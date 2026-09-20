На какие услуги можно получить субсидию: объяснение ПФУ

Жилищная субсидия в Украине может покрывать расходы домохозяйств на ряд жилищно-коммунальных услуг. В то же время, для некоторых видов отопления действуют отдельные правила.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Пенсионного фонда Украины.

На какие услуги предоставляется субсидия

Жилищная субсидия может предоставляться для оплаты:

управления многоквартирным домом;

снабжения и распределения природного газа;

снабжения и распределения электрической энергии;

снабжения тепловой энергией;

снабжения горячей водой;

централизованного водоснабжения;

централизованного водоотведения;

обращения с бытовыми отходами;

абонентского обслуживания по коммунальным услугам;

приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

В то же время последний вид помощи предусмотрен для домохозяйств, которые используют печное отопление.

Когда можно получить субсидию на дрова, уголь или печное топливо

Для назначения субсидии на приобретение твердого или жидкого печного бытового топлива домохозяйство не должно одновременно получать коммунальную услугу по другому виду отопления.

То есть такая помощь предусмотрена, в частности, для жилья, где для отопления не используются газовое, электрическое или централизованное отопление.

Если здание одновременно отапливается тепловой энергией и газом или электроэнергией, субсидия назначается только на один из этих видов отопления.

Исключение предусмотрено для многоквартирных домов, где потребители установили автономные системы отопления, но при этом им продолжают начислять плату за услугу по снабжению тепловой энергией в части расходов на отопление мест общего пользования.

Таким образом, субсидия может включать не только основные коммунальные услуги, но и отдельные расходы, связанные с их оплатой. В то же время возможность получения помощи на отопление зависит от того, какой именно вид отопления используется в жилье.