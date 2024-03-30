Які речі потрібно взяти з собою під час евакуації: важливі поради

Вчасна евакуація може врятувати життя. Щоб приготуватися до неї, варто дотримуватися деяких рекомендацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції .

"При евакуації категорично заборонено брати із собою зброю (вогнепальну, травматичну, пневматичну, холодну, вибухонебезпечні матеріали тощо)", - йдеться у повідомленні.

Важливі поради

1. Візьміть із собою документи (паспорти, трудову книжку, пенсійне посвідчення, військовий квиток, документи, які підтверджують право власності на нерухомість тощо). За можливості зробіть їх копії або сфотографуйте.



2. У рюкзак та кишені одягу дитини покладіть копію свідоцтва про народження та відомості про батьків та/або інших родичів (паспортні дані, контактні телефонні номери тощо).



3. Розділіть готівку на частини та покладіть у різні місця. Ключі від дому й авто беріть разом із дублікатами.



4. Візьміть телефон, павербанки, зарядні пристрої, кілька ліхтариків, батарейки, сірники, запальничку, свічки.



5. Не забудьте про додаткові комплекти одягу. Також може знадобитися плащ-дощовик або парасолька.



6. Складіть у рюкзак їжу тривалого зберігання та засоби гігієни.



7. Зберіть аптечку із жарознижувальними та знеболювальними препаратами, а також - від алергії та розладів шлунку. Візьміть пластирі, стерильні серветки, антисептик тощо.



8. За можливості майте при собі листок із записом про групи крові й резус-фактори всіх членів сім’ї.

Нагадаємо, що для евакуйованих передбачені соціальні гарантії. Зокрема, безоплатне житло у місцях компактного проживання, фінансова, психологічна та медична допомога тощо.

Куди дзвонити при бажанні евакуюватися

Повідомити про бажання евакуюватися можна на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції за номером: 1548. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33.