Які речі потрібно взяти з собою під час евакуації: важливі поради
Вчасна евакуація може врятувати життя. Щоб приготуватися до неї, варто дотримуватися деяких рекомендацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.
"При евакуації категорично заборонено брати із собою зброю (вогнепальну, травматичну, пневматичну, холодну, вибухонебезпечні матеріали тощо)", - йдеться у повідомленні.
Важливі поради
1. Візьміть із собою документи (паспорти, трудову книжку, пенсійне посвідчення, військовий квиток, документи, які підтверджують право власності на нерухомість тощо). За можливості зробіть їх копії або сфотографуйте.
2. У рюкзак та кишені одягу дитини покладіть копію свідоцтва про народження та відомості про батьків та/або інших родичів (паспортні дані, контактні телефонні номери тощо).
3. Розділіть готівку на частини та покладіть у різні місця. Ключі від дому й авто беріть разом із дублікатами.
4. Візьміть телефон, павербанки, зарядні пристрої, кілька ліхтариків, батарейки, сірники, запальничку, свічки.
5. Не забудьте про додаткові комплекти одягу. Також може знадобитися плащ-дощовик або парасолька.
6. Складіть у рюкзак їжу тривалого зберігання та засоби гігієни.
7. Зберіть аптечку із жарознижувальними та знеболювальними препаратами, а також - від алергії та розладів шлунку. Візьміть пластирі, стерильні серветки, антисептик тощо.
8. За можливості майте при собі листок із записом про групи крові й резус-фактори всіх членів сім’ї.
Нагадаємо, що для евакуйованих передбачені соціальні гарантії. Зокрема, безоплатне житло у місцях компактного проживання, фінансова, психологічна та медична допомога тощо.
Куди дзвонити при бажанні евакуюватися
Повідомити про бажання евакуюватися можна на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції за номером: 1548. Для повідомлень через месенджери WhatsApp/Telegram/Viber діє номер: (096) 078-84-33.
Як підготувати аптечку
Підготуйте дві аптечки - одну для надзвичайних ситуацій (наприклад, на випадок поранення), другу для своїх побутових потреб (знеболення, усунення симптомів отруєння, усунення алергічних реакцій). Детальніше - в матеріалі.
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