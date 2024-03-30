Какие вещи нужно взять с собой при эвакуации: важные советы

Своевременная эвакуация может спасти жизнь. Чтобы приготовиться к ней, следует придерживаться некоторых рекомендаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграции .

"При эвакуации категорически запрещено брать с собой оружие (огнестрельное, травматическое, пневматическое, холодное, взрывоопасные материалы и т.п.)", - говорится в сообщении.

Важные советы

1. Возьмите с собой документы (паспорта, трудовую книжку, пенсионное удостоверение, военный билет, документы, подтверждающие право собственности на недвижимость). По возможности сделайте их копии или сфотографируйте.

2. В рюкзак и карманы одежды ребенка положите копию свидетельства о рождении и сведения о родителях и/или других родственниках (паспортные данные, контактные телефонные номера и т.п.).

3. Разделите наличные деньги на части и положите в разные места. Ключи от дома и автомобиля берите вместе с дубликатами.

4. Возьмите телефон, павербанки, зарядные устройства, несколько фонариков, батарейки, спички, зажигалку, свечи.

5. Не забудьте о дополнительных комплектах одежды. Также может понадобиться плащ-дождевик или зонтик.

6. Сложить в рюкзак пищу длительного хранения и средства гигиены.

7. Соберите аптечку с жаропонижающими и обезболивающими препаратами, а также от аллергии и расстройств желудка. Возьмите пластыри, стерильные салфетки, антисептик и т.д.

8. По возможности имейте при себе листок с записью о группах крови и резус-факторах всех членов семьи.

Напомним, что для эвакуированных предусмотрены социальные гарантии. В частности, безвозмездное жилье в местах компактного проживания, финансовая, психологическая и медицинская помощь.

Куда звонить при желании эвакуироваться

Сообщить о желании эвакуироваться можно на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции по номеру: 1548. Для сообщений через мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber действует номер: (096) 078-84-33.