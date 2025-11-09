UA

Економіка

Які прогнози щодо ремонту зупинених ТЕС "Центренерго": що кажуть в уряді

Фото: заступник міністра енергетики Роман Андарак (mev.gov.ua)
Автор: Едуард Ткач

Вчора у суботу, 8 листопада, через атаку РФ зупинилися обидві ТЕС "Центренерго". На їх відновлення потрібен час і він залежатиме від обладнання, яке необхідно для цього відновлення.

Про це заявив заступник міністра енергетики Роман Андарак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Він розповів, що ремонтні роботи розпочинаються відразу, як це дозволяє безпекова ситуація.

"В першу чергу розбираються завали, оцінюється ступінь пошкодження, рівень руйнувань и що треба зробити для того, щоб відновити роботу устаткування", - сказав Андарак.

Однак у зв'язку з тим, що ворожа атака відбулася лише вчора, наразі зробили якісь прогнози досить важко.

"У нас є певний резерв ремонтного обладнання, який ми встигли накопичити за допомогою в тому числі наших партнерів. Але якщо це досить специфічне обладнання, відновлення може потребувати трохи більшого часу, ніж нам би того хотілося", - пояснив заступник міністра.

Водночас Андарак зазначив, що співробітники в тому числі "Центренерго", одного з найбільших операторів, "завжди демонстрували дива майстерності" й дуже швидко відновлювали після пошкоджень.

"Сподіваємося, так буде і цього разу", - резюмував посадовець.

Удари по ТЕС "Центренерго"

Нагадаємо, в ніч на 8 листопада росіяни здійснили наймасовіший удар по ТЕС "Центренерго".

"Небачена раніше кількість ракет і незліченна кількість дронів, які по кілька штук на хвилину цілилися по тих самих ТЕС, які ми відновили після нищівної атаки 2024 року", - йшлося в заяві компанії.

В результаті атаки обидві ТЕС зупинилися і перестали генерувати електроенергію.

