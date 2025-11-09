Каковы прогнозы по ремонту остановленных ТЭС "Центрэнерго": что говорят в правительстве

Он рассказал, что ремонтные работы начинаются сразу, как это позволяет ситуация с безопасностью.

"В первую очередь разбираются завалы, оценивается степень повреждения, уровень разрушений и что нужно сделать для того, чтобы восстановить работу оборудования", - сказал Андарак.

Однако в связи с тем, что вражеская атака произошла только вчера, пока сделать какие-то прогнозы достаточно трудно.

"У нас есть определенный резерв ремонтного оборудования, который мы успели накопить с помощью в том числе наших партнеров. Но если это достаточно специфическое оборудование, восстановление может потребовать немного большего времени, чем нам бы того хотелось", - пояснил заместитель министра.

В то же время Андарак отметил, что сотрудники в том числе "Центрэнерго", одного из крупнейших операторов, "всегда демонстрировали чудеса мастерства" и очень быстро восстанавливали после повреждений.

"Надеемся, так будет и на этот раз", - резюмировал чиновник.