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Які предмети обов’язково доведеться вивчати старшокласникам в Україні: повний перелік

Фото: Навчання у школі (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

З 2027 року в Україні стартує реформа освіти, яка передбачає профільне навчання у старшій школі. Учні зможуть обирати профіль навчання та поглиблено вивчати обрані предмети й курси. Однак для всіх школярів залишаться обов’язкові дисципліни, які охоплюють основні освітні галузі.

Які предмети будуть обов’язковими, РБК-Україна розповідає із посиланням на Міністерство освіти і науки України.

Обов’язкові предмети для старшокласників

У 10 класі, який стане адаптаційним, старшокласники вивчатимуть обов’язкові предмети:

  • мовно-літературна галузь: українська мова, літератури, іноземні мови
  • математика: інтегрований курс математики або окремо алгебра та геометрія
  • природничі науки: інтегрований природничий курс або фізика, хімія, біологія, географія
  • історія та громадянська освіта
  • інформатика
  • фізична культура
  • соціальне та здоров’язбереження: курси про добробут і здоров’я
  • мистецтво: музика, живопис
  • технології: промисловий дизайн, технологічні дисципліни

Вибіркові предмети для учнів старших класів

У старших класах (11–12) акцент зміститься на вибіркові предмети відповідно до обраного профілю, а кількість обов’язкових курсів зменшиться.

Профільне навчання складатиметься з трьох рівнів:

  • Вибір профілю навчання – поглиблене вивчення предметів і курсів обраного напряму.
  • Вибір предметів у межах профілю – індивідуалізація навчання за обраною спеціалізацією.
  • Вибір предметів поза профілем – для врахування додаткових інтересів учнівства.

Для навчання будуть запропоновані десятки профілів, згрупованих у три тематичні напрями:

  • Мовно-літературний: українська мова й література, іноземні мови тощо.
  • STEM: природничі науки, ІТ, математика.
  • Суспільно-гуманітарний: історія, правознавство, соціологія, психологія.

Зазначимо, ці зміни є складовою реформи профільної освіти, раніше презентованої Міністерством освіти і науки України. Реформа також включає створення академічних ліцеїв, які розширять можливості вибору предметів, зокрема для учнів у сільській місцевості та невеликих містах. Для підтримки школярів у виборі профілю навчання у школах працюватимуть кар’єрні радники.

Нагадаємо, відповідно до нових змін, з 2027 року українські школярі навчатимуться 12 років. Перший випуск учнів, які здобуватимуть освіту за цією системою, запланований на 2030 рік. МОН планує розпочати пілотування реформи у вересні 2025 року. Цей етап триватиме до липня 2027 року.

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