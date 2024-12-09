Які предмети обов’язково доведеться вивчати старшокласникам в Україні: повний перелік

Зазначимо, ці зміни є складовою реформи профільної освіти, раніше презентованої Міністерством освіти і науки України. Реформа також включає створення академічних ліцеїв, які розширять можливості вибору предметів, зокрема для учнів у сільській місцевості та невеликих містах. Для підтримки школярів у виборі профілю навчання у школах працюватимуть кар’єрні радники.

Нагадаємо, відповідно до нових змін, з 2027 року українські школярі навчатимуться 12 років. Перший випуск учнів, які здобуватимуть освіту за цією системою, запланований на 2030 рік. МОН планує розпочати пілотування реформи у вересні 2025 року. Цей етап триватиме до липня 2027 року.

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