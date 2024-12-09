Какие предметы обязательно придется изучать старшеклассникам в Украине: полный перечень

Отметим, эти изменения являются составной частью реформы профильного образования, ранее представленной Министерством образования и науки Украины. Реформа также включает в себя создание академических лицеев, которые расширят возможности выбора предметов, в частности для учащихся в сельской местности и небольших городах. Для поддержки школьников в выборе профиля обучения в школах будут работать карьерные советники.

Напомним, согласно новым изменениям, с 2027 года украинские школьники будут учиться 12 лет. Первый выпуск учеников, получающих образование по этой системе, запланирован на 2030 год.

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