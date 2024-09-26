Які права мають ТЦК та СП в Україні: повний перелік

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) виконують надзвичайно важливі функції в системі оборони України, проте брак інформації щодо їхніх повноважень часто стає причиною непорозумінь.
Про це у коментарі РБК-Україна розповів адвокат і радник Gracers Law Firm Сергій Савинський.
Зміст
Перелік повноважень ТЦК та СП було затверджено постановою Кабінету міністрів №154 від 23 лютого 2022 року "Про затвердження Положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки".
Деякі повноваження передбачені також:
"ТЦК та СП відіграють ключову роль у забезпеченні мобілізаційної готовності країни. Їхні повноваження та функції врегульовані низкою нормативно-правових актів... Однак через складність законодавства, багато громадян не повною мірою розуміють функції ТЦК, що призводить до непорозумінь та проблем під час взаємодії з цими установами", - розповів експерт.
За словами Савинського, основна функція ТЦК - не лише набір та відправлення військовослужбовців на службу, але й широкий спектр соціальної підтримки для військовозобов'язаних, резервістів та їхніх сімей.
"ТЦК фактично є "першою інстанцією" у питаннях мобілізації, ведення військового обліку та надання інформаційної й соціальної допомоги", - зауважив адвокат.
Він уточнив, що з початком військової агресії РФ проти України, їхнє значення суттєво зросло, адже тепер ТЦК відповідають не тільки за мобілізацію, але й за забезпечення ефективної взаємодії між державою та громадянами у сфері обороноздатності.
Згідно з інформацією юриста, в цілому ТЦК та СП мають право на здійснення різних заходів.
Оповіщення та призов громадян (крім військовозобов'язаних та резервістів СБУ та розвідувальних органів):
"ТЦК організовують заходи з призову на військову службу осіб офіцерського складу, резервістів та громадян під час мобілізації. Важливо зазначити, що призов здійснюється незалежно від місця, де особа перебуває на військовому обліку. Це означає, що навіть якщо особа змінила місце проживання або місце служби, вона підпадає під юрисдикцію місцевого ТЦК", - пояснив Савинський.
Перевірка військово-облікових документів (у період проведення мобілізації).
Юрист уточнив, що під час мобілізації ТЦК перевіряють військово-облікові документи у чоловіків віком від 18 до 60 років.
"Ця процедура викликає чимало запитань серед громадян, адже багато хто не завжди усвідомлює необхідність постійного оновлення інформації про військовий облік", - зауважив він.
Вручення повісток (резервістам та військовозобов'язаним - у межах адміністративної території, на яку поширюється повноваження відповідного ТЦК та СП).
"Одним із найпоширеніших питань є питання вручення повісток. ТЦК має право вручати повістки резервістам і військовозобов'язаним, незалежно від того, чи перебувають вони в конкретному місці на обліку. Це часто призводить до плутанини та стресу серед громадян, оскільки не всі знають, як правильно реагувати на такі дії", - розповів адвокат.
Фіксація процесів (фото- та відеофіксація процесу перевірки військових документів або вручення повісток) - із використанням відповідних технічних приладів, засобів або спеціалізованого програмного забезпечення з доступом до відповідного реєстру (виняток становлять співробітники СБУ, розвідувальних органів України, а також військовозобов'язані та резервісти, які перебувають у них на військовому обліку).
"Це додає прозорості процесу та дозволяє зменшити можливі непорозуміння або випадки неправомірних дій. Проте це нововведення може викликати певний дискомфорт серед громадян, які не завжди готові до такої публічності", - пояснив юрист.
Адміністративні заходи та відповідальність. Йдеться, зокрема, про звернення ТЦК до органів поліції для:
Важливо, що адміністративне затримання таких осіб здійснюється незалежно від їхнього місця перебування на військовому обліку (в такому разі особа доставляється до найближчого ТЦК та СП).
Крім того, ТЦК можуть (за необхідності) виписувати постанову про притягнення військовозобов'язаного до адміністративної відповідальності без складання протоколу про адміністративне правопорушення:
"У разі порушення вимог щодо військового обліку, ТЦК мають право ініціювати адміністративну відповідальність. За певні порушення військового законодавства, такі як уникнення від мобілізації, військовозобов'язані можуть притягуватися до адміністративної відповідальності без складання протоколу", - уточнив Савинський.
Взаємодія з органами місцевого самоврядування. Йдеться про те, що ТЦК співпрацюють з місцевими органами влади у питаннях військового обліку, призову, бронювання військовозобов'язаних та надання їм пільг.
"Також вони організовують відбір кандидатів на військову службу за контрактом і виконують агітаційні заходи, спрямовані на залучення добровольців", - додав експерт.
Виходячи з вищесказаного, ТЦК та СП в Україні під час війни мають такі повноваження:
За словами Савинського, однією з головних проблем, з якими стикаються нині громадяни, є недостатня обізнаність людей щодо прав і повноважень ТЦК.
"Люди не завжди знають, як правильно реагувати на виклики, повістки або перевірки документів. Часто це спричинює страх, що може негативно вплинути на процес мобілізації", - пояснив він.
Експерт зауважив, що основна причина таких непорозумінь - недостатнє інформування населення про юридичні аспекти мобілізації та права ТЦК.
"Навіть ті, хто проходить службу за контрактом або був мобілізований раніше, не завжди мають чітке розуміння своїх прав та обов'язків перед державою. Багато хто стикається з тим, що не знає, як діяти у разі отримання повістки, чи як правильно поводитися під час перевірки військово-облікових документів. Це призводить до ситуацій, коли громадяни бояться звертатися за консультацією або намагатися з'ясувати свої права та обов'язки", - розповів юрист.
За його словами, для зменшення кількості непорозумінь та стресових ситуацій під час мобілізації необхідно проводити масштабну інформаційну кампанію - з метою підвищення обізнаності громадян.
Адвокат уточнив, що йдеться про:
"Інформаційні матеріали, публічні консультації та семінари для громадян можуть суттєво знизити рівень тривожності. Люди мають знати, що повістка чи перевірка документів не завжди означає негайний призов або якісь санкції", - зазначив він.
Крім того, на думку Савинського, громадяни повинні мати доступ до професійних юридичних консультацій - для правильного реагування на дії ТЦК.
"Наприклад, адвокати можуть допомогти з'ясувати, чи правильно була вручена повістка, чи відповідає ця дія законодавчим вимогам", - уточнив він.
Насамкінець юрист зазначив: важливо, щоб кожен громадянин розумів свої права та обов'язки, а держава забезпечила ефективну комунікацію між ТЦК та населенням.
"Юридична обізнаність і правильна взаємодія з цими органами допоможуть уникнути зайвих конфліктів та сприятимуть більш ефективній мобілізації", - підсумував він.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про алгоритм дій після того, як людина знайшла повістку у поштовому ящику, а також чи можна не йти при цьому у ТЦК.
Читайте також, чи можна подати до суду на ТЦК, якщо людині відмовили у відстрочці.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.