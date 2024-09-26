Какие права имеют ТЦК и СП в Украине: полный список

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Что регламентирует права и обязанности ТЦК и СП во время войны

Перечень полномочий ТЦК и СП был утвержден постановлением Кабинета министров №154 от 23 февраля 2022 года "Об утверждении Положения о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки".

Некоторые полномочия предусмотрены также:

постановлением КМУ №560 от 16 мая 2024 года "Об утверждении Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период"

законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации"

"ТЦК и СП играют ключевую роль в обеспечении мобилизационной готовности страны. Их полномочия и функции урегулированы рядом нормативно-правовых актов... Однако из-за сложности законодательства многие граждане не в полной мере понимают функции ТЦК, что приводит к недоразумениям и проблемам при взаимодействии с этими учреждениями", - рассказал эксперт.

Роль ТЦК и СП в процессе мобилизации в Украине

По словам Савинского, основная функция ТЦК - не только набор и отправка военнослужащих на службу, но и широкий спектр социальной поддержки для военнообязанных, резервистов и их семей.

"ТЦК фактически является первой инстанцией в вопросах мобилизации, ведения военного учета и предоставления информационной и социальной помощи", - отметил адвокат.

Он уточнил, что с началом военной агрессии РФ против Украины их значение существенно возросло, ведь теперь ТЦК отвечают не только за мобилизацию, но и обеспечение эффективного взаимодействия между государством и гражданами в сфере обороноспособности.

Какие меры имеют право осуществлять ТЦК и СП

Согласно информации юриста, в целом ТЦК и СП имеют право на осуществление различных мер.

Оповещение и призыв граждан (кроме военнообязанных и резервистов СБУ и разведывательных органов):

на военную службу по призыву лиц офицерского состава

на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (причисленных к военному оперативному резерву)

на военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период (независимо от места их пребывания на военном учете)

"ТЦК организовывают мероприятия по призыву на военную службу лиц офицерского состава, резервистов и граждан во время мобилизации. Важно отметить, что призыв осуществляется независимо от места, где лицо состоит на военном учете. Это означает, что даже если человек сменил место жительства или место службы, он подпадает под юрисдикцию местного ТЦК", - пояснил Савинский.

Проверка военно-учетных документов (в период мобилизации).

Юрист уточнил, что во время мобилизации ТЦК проверяют военно-учетные документы у мужчин от 18 до 60 лет.

"Эта процедура вызывает немало вопросов среди граждан, ведь многие не всегда осознают необходимость постоянного обновления информации о военном учете", - отметил он.

Вручение повесток (резервистам и военнообязанным - в пределах административной территории, на которую распространяется полномочие соответствующего ТЦК и СП).

"Одним из самых распространенных вопросов является вопрос вручения повесток. ТЦК имеет право вручать повестки резервистам и военнообязанным, независимо от того, находятся ли они в конкретном месте на учете. Это часто приводит к путанице и стрессу среди граждан, поскольку не все знают, как правильно реагировать на такие действия", - рассказал адвокат.

Фиксация процессов (фото- и видеофиксация процесса проверки военных документов или вручения повесток) - с использованием соответствующих технических приборов, средств или специализированного программного обеспечения с доступом к соответствующему реестру (исключение составляют сотрудники СБУ, разведывательных органов Украины, а также военнообязанные и резервисты, состоящие у них на военном учете).

"Это добавляет прозрачности процесса и позволяет снизить возможные недоразумения или случаи неправомерных действий. Однако это нововведение может вызвать определенный дискомфорт среди граждан, которые не всегда готовы к такой публичности", - объяснил юрист.

Административные меры и ответственность. Речь идет, в частности, об обращении ТЦК в органы полиции для:

проведения административного задержания

доставки резервистов и военнообязанных, совершивших административные правонарушения (предусмотренные статьями 210 и 211 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) в соответствующие центры или органы

Важно, что административное задержание таких лиц осуществляется независимо от их места нахождения на военном учете (в таком случае человека доставляют в ближайший ТЦК и СП).

Кроме того, ТЦК могут (при необходимости) выписывать постановление о привлечении военнообязанного к административной ответственности без составления протокола об административном правонарушении:

по статье 210 КУоАП - "Нарушения призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета"

по статье 210-1 КУоАП - "Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации"

по статье 211 КУоАП - "Испорчение военно-учетных документов или потеря их по неосторожности"

"В случае нарушения требований по военному учету, ТЦК имеют право инициировать административную ответственность. За определенные нарушения военного законодательства, такие как избегание мобилизации, военнообязанные могут привлекаться к административной ответственности без составления протокола", - уточнил Савинский.

Взаимодействие с органами местного самоуправления. Речь идет о том, что ТЦК сотрудничают с местными органами власти по вопросам военного учета, призыва, бронирования военнообязанных и предоставления им льгот.

"Также они организовывают отбор кандидатов на военную службу по контракту и выполняют агитационные мероприятия, направленные на привлечение добровольцев", - добавил эксперт.

Полномочия ТЦК и СП в Украине: полный список

Исходя из вышесказанного, ТЦК и СП в Украине во время войны имеют следующие полномочия:

выполнение решений призывных комиссий о направлении граждан Украины для прохождения базовой военной службы - при содействии местных госадминистраций и исполнительных органов городских советов

о направлении граждан Украины для прохождения базовой военной службы - при содействии местных госадминистраций и исполнительных органов городских советов взаимодействие с местными госадминистрациями - по вопросам привлечения граждан на военную службу и прохождения гражданами альтернативной (невоенной) службы

- по вопросам привлечения граждан на военную службу и прохождения гражданами альтернативной (невоенной) службы ведение военного учета призывников, военнообязанных и резервистов

призывников, военнообязанных и резервистов ведение учета граждан Украины, заключивших контракт добровольца территориальной обороны, ветеранов войны и военной службы, других лиц (имеющих право на пенсионное обеспечение в соответствии с законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц")

Украины, заключивших контракт добровольца территориальной обороны, ветеранов войны и военной службы, других лиц (имеющих право на пенсионное обеспечение в соответствии с законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц") ознакомление граждан Украины с их правами и обязанностями - при взятии на военный учет, направлении для прохождения базовой военной службы, призыве на военную службу и прохождении собраний, а Центральное управление и региональные органы СБУ, соответствующие подразделения разведывательных органов Украины - во время призыва на военную службу и прохождения собрания

- при взятии на военный учет, направлении для прохождения базовой военной службы, призыве на военную службу и прохождении собраний, а Центральное управление и региональные органы СБУ, соответствующие подразделения разведывательных органов Украины - во время призыва на военную службу и прохождения собрания оформление и выдача военно-учетных документов призывникам, военнообязанным и резервистам

призывникам, военнообязанным и резервистам взаимодействие с местными госадминистрациями, другими государственными органами, органами местного самоуправления - по вопросам военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время

- по вопросам военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время проведение агитации, отбора, изучения, оформления документов кандидатов на военную службу по контракту (в том числе лиц офицерского состава) и их направление в воинские части, учебные воинские части (центры)

(в том числе лиц офицерского состава) и их направление в воинские части, учебные воинские части (центры) оповещение и призыв граждан (кроме военнообязанных и резервистов СБУ и разведывательных органов) - на военную службу по призыву лиц офицерского состава, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (причисленных к военному оперативному резерву), на военную службу по призыву во время мобилизации, в особый период (независимо от места их пребывания на военном учете)

(кроме военнообязанных и резервистов СБУ и разведывательных органов) - на военную службу по призыву лиц офицерского состава, на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период (причисленных к военному оперативному резерву), на военную службу по призыву во время мобилизации, в особый период (независимо от места их пребывания на военном учете) выявление и предварительный отбор кандидатов для направления на поступление на обучение в высших военных учебных заведениях или военных учебных подразделениях высшего образования

в высших военных учебных заведениях или военных учебных подразделениях высшего образования предоставление информации командирам воинских частей - о военнообязанных, состоящих на военном учете (с целью подбора граждан для прохождения службы в военном резерве и военной службы по контракту)

- о военнообязанных, состоящих на военном учете (с целью подбора граждан для прохождения службы в военном резерве и военной службы по контракту) разработка планов проведения мобилизации человеческих и транспортных ресурсов , усовершенствование системы оповещения, сбора и поставки указанных мобилизационных ресурсов на соответствующей территории.

, усовершенствование системы оповещения, сбора и поставки указанных мобилизационных ресурсов на соответствующей территории. ведение на соответствующей территории учета привлекаемых к выполнению мобилизационных задач предприятий , а также учета человеческих и транспортных ресурсов, предназначенных для удовлетворения потребностей обороны государства

, а также учета человеческих и транспортных ресурсов, предназначенных для удовлетворения потребностей обороны государства контроль за проведением на предприятиях, в учебных заведениях работы по ведению военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, бронирование военнообязанных на период мобилизации и на военное время

работы по ведению военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, бронирование военнообязанных на период мобилизации и на военное время рассмотрение обращений военнослужащих, работников и членов их семей , а также граждан по вопросам, относящимся к компетенции ТЦК и СП

, а также граждан по вопросам, относящимся к компетенции ТЦК и СП ведение приема граждан , обращающихся по указанным вопросам, выдача необходимых справок и других документов

, обращающихся по указанным вопросам, выдача необходимых справок и других документов ведение учета лиц, уволенных с военной службы из ВСУ в запас или в отставку, проживающих на соответствующей территории - для оформления документов, прилагаемых к пенсионному делу в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц"

из ВСУ в запас или в отставку, проживающих на соответствующей территории - для оформления документов, прилагаемых к пенсионному делу в соответствии с законом "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц" выдача справок гражданам о прохождении военной службы , в том числе о периоде участия в боевых действиях (для учета в стаж)

, в том числе о периоде участия в боевых действиях (для учета в стаж) изучение вопросов насчет необходимости в комплектовании штатных должностей ТЦК и СП военнослужащими, государственными служащими и работниками, а также внесение предложений по их подготовке и повышению квалификации, проведение работы с персоналом

военнослужащими, государственными служащими и работниками, а также внесение предложений по их подготовке и повышению квалификации, проведение работы с персоналом обращение в Национальную полицию или ее территориальные подразделения - о предоставлении сведений насчет призывников о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости

- о предоставлении сведений насчет призывников о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости обращение в органы Национальной полиции (в установленном законом порядке) - по доставке в ТЦК и СП лиц , совершивших административные правонарушения (предусмотренные статьями 210 и 210-1 КУоАП)

(в установленном законом порядке) - , совершивших административные правонарушения (предусмотренные статьями 210 и 210-1 КУоАП) рассмотрение дел (круглосуточно во время проведения мобилизации и/или в период военного положения) об административных правонарушениях и наложении административных взысканий - соответственно и с соблюдением КУоАП

Как можно уменьшить количество недоразумений между ТЦК и гражданами

По словам Савинского, одной из главных проблем, с которыми сталкиваются ныне граждане, является недостаточная осведомленность людей о правах и полномочиях ТЦК.

"Люди не всегда знают, как правильно реагировать на вызовы, повестки или проверки документов. Часто это влечет за собой страх, что может негативно повлиять на процесс мобилизации", - объяснил он.

Эксперт отметил, что основная причина таких недоразумений - недостаточное информирование населения о юридических аспектах мобилизации и правах ТЦК.

"Даже те, кто проходит службу по контракту или был мобилизован раньше, не всегда имеют четкое понимание своих прав и обязанностей перед государством. Многие сталкиваются с тем, что не знают, как действовать в случае получения повестки, или как правильно вести себя во время проверки военно-учетных документов. Это приводит к ситуациям, когда граждане боятся обращаться за консультацией или пытаться выяснить свои права и обязанности", - рассказал юрист.

По его словам, для уменьшения количества недоразумений и стрессовых ситуаций во время мобилизации необходимо проводить масштабную информационную кампанию - с целью повышения осведомленности граждан.

Адвокат уточнил, что речь идет о:

разъяснении прав и обязанностей

предоставлении юридической поддержки

"Информационные материалы, публичные консультации и семинары для граждан могут существенно снизить уровень тревожности. Люди должны знать, что повестка или проверка документов не всегда означает немедленный призыв или санкции", - отметил он.

Кроме того, по мнению Савинского, граждане должны иметь доступ к профессиональным юридическим консультациям - для правильного реагирования на действия ТЦК.

"Например, адвокаты могут помочь выяснить, правильно ли была вручена повестка, отвечает ли это действие законодательным требованиям", - уточнил он.

В заключение юрист отметил: важно, чтобы каждый гражданин понимал свои права и обязанности, а государство обеспечило эффективную коммуникацию между ТЦК и населением.

"Юридическая осведомленность и правильное взаимодействие с этими органами помогут избежать лишних конфликтов и будут способствовать более эффективной мобилизации", - подытожил он.