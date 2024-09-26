Какие права имеют ТЦК и СП в Украине: полный список

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) выполняют чрезвычайно важные функции в системе обороны Украины, однако нехватка информации про их полномочия часто становится причиной недоразумений.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал адвокат и советник Gracers Law Firm Сергей Савинский.
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Перечень полномочий ТЦК и СП был утвержден постановлением Кабинета министров №154 от 23 февраля 2022 года "Об утверждении Положения о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки".
Некоторые полномочия предусмотрены также:
"ТЦК и СП играют ключевую роль в обеспечении мобилизационной готовности страны. Их полномочия и функции урегулированы рядом нормативно-правовых актов... Однако из-за сложности законодательства многие граждане не в полной мере понимают функции ТЦК, что приводит к недоразумениям и проблемам при взаимодействии с этими учреждениями", - рассказал эксперт.
По словам Савинского, основная функция ТЦК - не только набор и отправка военнослужащих на службу, но и широкий спектр социальной поддержки для военнообязанных, резервистов и их семей.
"ТЦК фактически является первой инстанцией в вопросах мобилизации, ведения военного учета и предоставления информационной и социальной помощи", - отметил адвокат.
Он уточнил, что с началом военной агрессии РФ против Украины их значение существенно возросло, ведь теперь ТЦК отвечают не только за мобилизацию, но и обеспечение эффективного взаимодействия между государством и гражданами в сфере обороноспособности.
Согласно информации юриста, в целом ТЦК и СП имеют право на осуществление различных мер.
Оповещение и призыв граждан (кроме военнообязанных и резервистов СБУ и разведывательных органов):
"ТЦК организовывают мероприятия по призыву на военную службу лиц офицерского состава, резервистов и граждан во время мобилизации. Важно отметить, что призыв осуществляется независимо от места, где лицо состоит на военном учете. Это означает, что даже если человек сменил место жительства или место службы, он подпадает под юрисдикцию местного ТЦК", - пояснил Савинский.
Проверка военно-учетных документов (в период мобилизации).
Юрист уточнил, что во время мобилизации ТЦК проверяют военно-учетные документы у мужчин от 18 до 60 лет.
"Эта процедура вызывает немало вопросов среди граждан, ведь многие не всегда осознают необходимость постоянного обновления информации о военном учете", - отметил он.
Вручение повесток (резервистам и военнообязанным - в пределах административной территории, на которую распространяется полномочие соответствующего ТЦК и СП).
"Одним из самых распространенных вопросов является вопрос вручения повесток. ТЦК имеет право вручать повестки резервистам и военнообязанным, независимо от того, находятся ли они в конкретном месте на учете. Это часто приводит к путанице и стрессу среди граждан, поскольку не все знают, как правильно реагировать на такие действия", - рассказал адвокат.
Фиксация процессов (фото- и видеофиксация процесса проверки военных документов или вручения повесток) - с использованием соответствующих технических приборов, средств или специализированного программного обеспечения с доступом к соответствующему реестру (исключение составляют сотрудники СБУ, разведывательных органов Украины, а также военнообязанные и резервисты, состоящие у них на военном учете).
"Это добавляет прозрачности процесса и позволяет снизить возможные недоразумения или случаи неправомерных действий. Однако это нововведение может вызвать определенный дискомфорт среди граждан, которые не всегда готовы к такой публичности", - объяснил юрист.
Административные меры и ответственность. Речь идет, в частности, об обращении ТЦК в органы полиции для:
Важно, что административное задержание таких лиц осуществляется независимо от их места нахождения на военном учете (в таком случае человека доставляют в ближайший ТЦК и СП).
Кроме того, ТЦК могут (при необходимости) выписывать постановление о привлечении военнообязанного к административной ответственности без составления протокола об административном правонарушении:
"В случае нарушения требований по военному учету, ТЦК имеют право инициировать административную ответственность. За определенные нарушения военного законодательства, такие как избегание мобилизации, военнообязанные могут привлекаться к административной ответственности без составления протокола", - уточнил Савинский.
Взаимодействие с органами местного самоуправления. Речь идет о том, что ТЦК сотрудничают с местными органами власти по вопросам военного учета, призыва, бронирования военнообязанных и предоставления им льгот.
"Также они организовывают отбор кандидатов на военную службу по контракту и выполняют агитационные мероприятия, направленные на привлечение добровольцев", - добавил эксперт.
Исходя из вышесказанного, ТЦК и СП в Украине во время войны имеют следующие полномочия:
По словам Савинского, одной из главных проблем, с которыми сталкиваются ныне граждане, является недостаточная осведомленность людей о правах и полномочиях ТЦК.
"Люди не всегда знают, как правильно реагировать на вызовы, повестки или проверки документов. Часто это влечет за собой страх, что может негативно повлиять на процесс мобилизации", - объяснил он.
Эксперт отметил, что основная причина таких недоразумений - недостаточное информирование населения о юридических аспектах мобилизации и правах ТЦК.
"Даже те, кто проходит службу по контракту или был мобилизован раньше, не всегда имеют четкое понимание своих прав и обязанностей перед государством. Многие сталкиваются с тем, что не знают, как действовать в случае получения повестки, или как правильно вести себя во время проверки военно-учетных документов. Это приводит к ситуациям, когда граждане боятся обращаться за консультацией или пытаться выяснить свои права и обязанности", - рассказал юрист.
По его словам, для уменьшения количества недоразумений и стрессовых ситуаций во время мобилизации необходимо проводить масштабную информационную кампанию - с целью повышения осведомленности граждан.
Адвокат уточнил, что речь идет о:
"Информационные материалы, публичные консультации и семинары для граждан могут существенно снизить уровень тревожности. Люди должны знать, что повестка или проверка документов не всегда означает немедленный призыв или санкции", - отметил он.
Кроме того, по мнению Савинского, граждане должны иметь доступ к профессиональным юридическим консультациям - для правильного реагирования на действия ТЦК.
"Например, адвокаты могут помочь выяснить, правильно ли была вручена повестка, отвечает ли это действие законодательным требованиям", - уточнил он.
В заключение юрист отметил: важно, чтобы каждый гражданин понимал свои права и обязанности, а государство обеспечило эффективную коммуникацию между ТЦК и населением.
"Юридическая осведомленность и правильное взаимодействие с этими органами помогут избежать лишних конфликтов и будут способствовать более эффективной мобилизации", - подытожил он.
Напомним, ранее мы рассказывали об алгоритме действий после того, как человек нашел повестку в почтовом ящике, а также можно ли не идти при этом в ТЦК.
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