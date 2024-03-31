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Які послуги із реабілітації надаються ветеранам безкоштовно: відповідь Мінреінтеграції

Неділя 31 березня 2024 13:00
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Які послуги із реабілітації надаються ветеранам безкоштовно: відповідь Мінреінтеграції Фото: в Мінреінтеграції розповіли, які послуги із реабілітації надаються ветеранам безкоштовно (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Ветерани мають можливість отримати деякі послуги із реабілітації безкоштовно у медичних закладах, які мають договір із Національною службою здоров’я України (НСЗУ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінреінтеграції.

Для проходження реабілітації необхідне направлення від сімейного або ж лікуючого лікаря. Серед безкоштовних послуг:

  • реабілітаційне обстеження;
  • індивідуальний реабілітаційний план і програму терапії;
  • нейрореабілітацію, ортопедичну, кардіо-респіраторну реабілітацію й інші;
  • знеболення у стаціонарі;
  • психологічну допомогу.

НСЗУ, зі свого боку, покриває оплату послуг за двома пакетами:

  • "Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах";
  • "Реабілітаційна допомога дорослим і дітям в амбулаторних умовах".

Перевірити, чи має лікар договорів із НСЗУ за необхідним пакетом можна за посиланням або ж за номером контакт-центру НСЗУ 16-77.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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