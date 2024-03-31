Які послуги із реабілітації надаються ветеранам безкоштовно: відповідь Мінреінтеграції
Фото: в Мінреінтеграції розповіли, які послуги із реабілітації надаються ветеранам безкоштовно (Getty Images)
Ветерани мають можливість отримати деякі послуги із реабілітації безкоштовно у медичних закладах, які мають договір із Національною службою здоров’я України (НСЗУ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінреінтеграції.
Для проходження реабілітації необхідне направлення від сімейного або ж лікуючого лікаря. Серед безкоштовних послуг:
- реабілітаційне обстеження;
- індивідуальний реабілітаційний план і програму терапії;
- нейрореабілітацію, ортопедичну, кардіо-респіраторну реабілітацію й інші;
- знеболення у стаціонарі;
- психологічну допомогу.
НСЗУ, зі свого боку, покриває оплату послуг за двома пакетами:
- "Реабілітаційна допомога дорослим і дітям у стаціонарних умовах";
- "Реабілітаційна допомога дорослим і дітям в амбулаторних умовах".
Перевірити, чи має лікар договорів із НСЗУ за необхідним пакетом можна за посиланням або ж за номером контакт-центру НСЗУ 16-77.
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