Какие услуги по реабилитации предоставляются ветеранам бесплатно: ответ Минреинтеграции

Фото: в Минреинтеграции рассказали, какие услуги по реабилитации предоставляются ветеранам бесплатно (Getty Images)

Ветераны имеют возможность получить некоторые услуги по реабилитации бесплатно в медицинских учреждениях, которые имеют договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минреинтеграции.

Для прохождения реабилитации необходимо направление от семейного или же лечащего врача. Среди бесплатных услуг: реабилитационное обследование;

индивидуальный реабилитационный план и программу терапии;

нейрореабилитацию, ортопедическую, кардио-респираторную реабилитацию и другие;

обезболивание в стационаре;

психологическую помощь. НСЗУ, со своей стороны, покрывает оплату услуг по двум пакетам: "Реабилитационная помощь взрослым и детям в стационарных условиях";

"Реабилитационная помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях". Проверить, имеет ли врач договоров с НСЗУ по необходимому пакету можно по ссылке или по номеру контакт-центра НСЗУ 16-77.