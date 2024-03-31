Какие услуги по реабилитации предоставляются ветеранам бесплатно: ответ Минреинтеграции
Фото: в Минреинтеграции рассказали, какие услуги по реабилитации предоставляются ветеранам бесплатно (Getty Images)
Ветераны имеют возможность получить некоторые услуги по реабилитации бесплатно в медицинских учреждениях, которые имеют договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минреинтеграции.
Для прохождения реабилитации необходимо направление от семейного или же лечащего врача. Среди бесплатных услуг:
- реабилитационное обследование;
- индивидуальный реабилитационный план и программу терапии;
- нейрореабилитацию, ортопедическую, кардио-респираторную реабилитацию и другие;
- обезболивание в стационаре;
- психологическую помощь.
НСЗУ, со своей стороны, покрывает оплату услуг по двум пакетам:
- "Реабилитационная помощь взрослым и детям в стационарных условиях";
- "Реабилитационная помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях".
Проверить, имеет ли врач договоров с НСЗУ по необходимому пакету можно по ссылке или по номеру контакт-центра НСЗУ 16-77.
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