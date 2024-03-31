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Какие услуги по реабилитации предоставляются ветеранам бесплатно: ответ Минреинтеграции

Воскресенье 31 марта 2024 13:00
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Какие услуги по реабилитации предоставляются ветеранам бесплатно: ответ Минреинтеграции Фото: в Минреинтеграции рассказали, какие услуги по реабилитации предоставляются ветеранам бесплатно (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Ветераны имеют возможность получить некоторые услуги по реабилитации бесплатно в медицинских учреждениях, которые имеют договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минреинтеграции.

Для прохождения реабилитации необходимо направление от семейного или же лечащего врача. Среди бесплатных услуг:

  • реабилитационное обследование;
  • индивидуальный реабилитационный план и программу терапии;
  • нейрореабилитацию, ортопедическую, кардио-респираторную реабилитацию и другие;
  • обезболивание в стационаре;
  • психологическую помощь.

НСЗУ, со своей стороны, покрывает оплату услуг по двум пакетам:

  • "Реабилитационная помощь взрослым и детям в стационарных условиях";
  • "Реабилитационная помощь взрослым и детям в амбулаторных условиях".

Проверить, имеет ли врач договоров с НСЗУ по необходимому пакету можно по ссылке или по номеру контакт-центра НСЗУ 16-77.

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Министерство здравоохранения Украины
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