Які помилки у мисленні заважають вам стати успішною людиною: топ-8 пасток

Часто ми самі стаємо собі найбільшими ворогами. Особливо - коли справа стосується мислення.

"Знаєте цей внутрішній голос, який шепоче: "Не вийде", "Це не для тебе", "Що люди скажуть"? От він і руйнує успіх ще до того, як ви спробували", - каже експерт.

Давайте розберемося, які саме установки та помилки найчастіше заважають реалізувати себе:

Думаєте, що успіх - це лише везіння

Правда в тому, що за більшістю перемог стоїть праця, а не випадковість. Хочете результатів? Працюйте системно.

Страх помилок - паралізує

"Краще нічого не робити, ніж помилитися" - небезпечна стратегія. Помилки - це частина росту.

Перфекціонізм блокує дії

Прагнете ідеалу? Ви його не досягнете ніколи. А рухатися вперед треба саме зараз, а не тоді, коли все буде "досконало".

"Бізнес має одразу давати прибуток, інакше - це провал. Але світ складніший і все працює не так. Успіх - це не феєрверк, а серія невдалих спроб, які зрештою складаються у потрібний результат", - пояснює Віталій Курсік.

Порівнюєте себе з іншими

Хтось кращий, хтось гірший - завжди. Але єдина здорова конкуренція - із самим собою вчорашнім.

Вірите, що все вирішують зв'язки та гроші

"Так, вони допомагають. Але скільки історій, де люди починали з нуля і досягали свого? Більше, ніж вам здається", - каже коуч.

Страх чужої думки - тягар для мозку

Успішні люди все одно комусь не подобаються. І це нормально. Питання - чи готові ви жити для себе, а не для чужого схвалення?

Вважаєте, що ще не час

"Класика: "Коли схудну…", "Коли здобуду другу освіту…", "Коли діти підростуть…". І так минає все життя", - наголошує фахівець.

Думаєте, що "успішний" - це про інших

А успіх починається з віри в себе і маленьких, але рішучих кроків. Успішність - це не подарунок долі, а результат ваших думок і дій.

"Почніть з головного: наведіть порядок у власному мисленні - і зміни не змусять себе чекати. Успіх - це не "геніальність", а про ясність. Якщо прибрати внутрішні бар'єри, то ви побачите, що рухатися вперед - не так вже й страшно", - резюмує Віталій Курсік.