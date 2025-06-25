Какие ошибки в мышлении мешают вам стать успешным человеком: топ-8 ловушек

Успех начинается в голове - и там же может остановиться. Большинство людей не подозревают, что ежедневно попадают в типичные ловушки мышления. Они обесценивают свои достижения, боятся перемен или ждут идеальных условий.
Какие 8 главных ошибок подрывают уверенность, снижают эффективность и не дают вам реализовать потенциал, рассказал для РБК-Украина лайф коуч Виталий Курсик.
Часто мы сами становимся себе самыми большими врагами. Особенно - когда дело касается мышления.
"Знаете этот внутренний голос, который шепчет: "Не получится", "Это не для тебя", "Что люди скажут"? Вот он и разрушает успех еще до того, как вы попробовали", - говорит эксперт.
Давайте разберемся, какие именно установки и заблуждения чаще всего мешают реализовать себя:
Правда в том, что за большинством побед стоит труд, а не случайность. Хотите результатов? Работайте системно.
"Лучше ничего не делать, чем ошибиться" - опасная стратегия. Ошибки - это часть роста.
Стремитесь к идеалу? Вы его не достигнете никогда. А двигаться вперед надо именно сейчас, а не тогда, когда все будет "в совершенстве".
"Бизнес должен сразу давать прибыль, иначе - это провал. Но мир сложнее и все работает не так. Успех - это не фейерверк, а серия неудачных попыток, которые в итоге складываются в нужный результат", - объясняет Виталий Курсик.
Кто-то лучше, кто-то хуже - всегда. Но единственная здоровая конкуренция - с самим собой вчерашним.
"Да, они помогают. Но сколько историй, где люди начинали с нуля и достигали своего? Больше, чем вам кажется", - говорит коуч.
Успешные люди все равно кому-то не нравятся. И это нормально. Вопрос - готовы ли вы жить для себя, а не для чужого одобрения?
"Классика: "Когда похудею...", "Когда получу второе образование...", "Когда дети подрастут...". И так проходит вся жизнь", - отмечает специалист.
А успех начинается с веры в себя и маленьких, но решительных шагов. Успешность - это не подарок судьбы, а результат ваших мыслей и действий.
"Начните с главного: наведите порядок в собственном мышлении - и изменения не заставят себя ждать. Успех - это не "гениальность", а про ясность. Если убрать внутренние барьеры, то вы увидите, что двигаться вперед - не так уж и страшно", - резюмирует Виталий Курсик.