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Які подальші дії військовозобов'язаного після оновлення даних: пояснення Міноборони

Україна, Понеділок 20 травня 2024 18:56
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Які подальші дії військовозобов'язаного після оновлення даних: пояснення Міноборони Фото: у Міноборони розповіли про подальші дії військовозобов'язаних після оновлення даних (armyinform.com.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Після оновлення облікових даних військовозобов'язаний за місцем проживання може отримати направлення на військово-лікарську комісію, яку необхідно буде пройти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна в інтерв'ю NV.

Лазуткін наголосив, що загалом новий закон - про оновлення облікових даних. За його словами, "держава має знати, скільки в неї є людей, які можуть захищати батьківщину, який стан здоров’я вони мають, яка в них військово-облікова спеціальність тощо".

"Далі за місцем проживання, яке людина оновила, незалежно від того, яким способом оновила, може прийти направлення на ВЛК, людина має пройти її. Воно прийде не всім, і не в додатку прийде, а за місцем проживання, як повістка. І людина вже проходить ВЛК", - пояснив речник Міноборони.

Він зазначив, що кілька мільйонів людей не будуть водночас направлені на ВЛК, але цей процес відбуватиметься, аби був якісний облік військовозобов'язаних, резервістів і призовників.

Оновлення даних військовозобов'язаних

З 18 травня в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, який передбачає оновлення облікових даних для чоловіків віком від 18 до 60 років.

Міноборони запустило додаток "Резерв+". Його потрібно завантажити на мобільний телефон для оновлення військово-облікових даних. Також додаток буде містити QR-код зі статусом військовозобовʼязаного, призовника чи резервіста.

Детальніше про те, як працює е-кабінет військовозобов'язаного, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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