Які плани має РФ у виробництві ракет великої дальності в 2025 році: відповідь розвідки

За його словами, наразі відомо, що у планах РФ щодо виробництва озброєння та боєприпасів на цей рік є виготовлення понад 7 мільйонів артилерійних боєприпасів та мін великого калібру.

"От в цьому Росія чітко змагається та розуміє що вона їх виготовляє набагато більше та швидше чим всі країни Європи разом. Виробництво боєприпасів та ракет великої дальності - в цьому році передбачається виробити близько 3 тисяч. Це ті засоби, які кожного дня знищують нашу інфраструктуру", - розповів Іващенко.

Іноземні деталі у російському озброєнні

Російські окупанти посилили ракетні та дронові атаки по Україні, використовуючи для виробництва зброї іноземні деталі. У ракетах, зокрема "Кинжал" і Х-101, неодноразово знаходили компоненти іноземного походження, зокрема від компаній із країн-союзників України. У березні президент Зеленський повідомив, що в "Кинжалі" виявили щонайменше 49 таких деталей.

Також ми писали, що Росія почала розробку нової ракети для власного протитанкового комплексу "Корнет". Нова розробка має багато спільних характеристик з українським ПТРК "Корсар".

За даними української розвідки, станом на кінець грудня 2024 року арсенал далекобійних ракет Росії наразі налічує до 1400 одиниць озброєння різного.

Варто нагадати, що в ніч на 23 лютого Росія випустила по Україні рекордну кількість дронів - 267 одиниць.

Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.