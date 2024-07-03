На які пільги мають право діти, які постраждали внаслідок воєнних дій

За понад 10 років збройної агресії РФ проти України тисячі дітей отримали травми, або ж зазнали фізичного чи психологічного насилля. Хоч зараз для цієї категорії немає окремого виду соціальної допомоги, втім вони можуть розраховувати на певні пільги.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на публікацію Юридичного порадника для ВПО у Facebook.
П.3 Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, затвердженого постановою Кабміну №268 від 05.04.2017 р., визначає, що право на отримання цього статусу має особа, яка на час воєнних дій, збройних конфліктів, збройної агресії Росії не досягла 18 років, і в результаті:
Для цього потрібно звернутися із заявою до служби у справах дітей:
Отримати цей статус поки неможливо, якщо людина перебуває за кордоном.
Діти, постраждалі внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, мають право на:
Раніше ми розповідали про те, які пільги дають дітям-ВПО.
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