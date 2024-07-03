На какие льготы имеют право дети, пострадавшие в результате военных действий

Кто может получить статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий

П.3 Порядка предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, утвержденного постановлением Кабмина №268 от 05.04.2017 г., определяет, что право на получение этого статуса имеют лица, которые не достигли 18 лет на время военных действий, вооруженных конфликтов, вооруженной агрессии России, и в результате:

получили ранения, контузию, увечье

испытали физическое, сексуальное насилие

были похищены или незаконно вывезены за пределы Украины

привлекались к участию в действиях военизированных или вооруженных формирований

незаконно содержались, в том числе в плену

испытали психологическое насилие

Как получить статус

Для этого нужно обратиться с заявлением в службу по делам детей:

по задекларированному/зарегистрированному месту жительства/нахождения ребенка как внутренне перемещенного лица

по месту обращения, если место жительства/нахождения ребенка не задекларировано/не зарегистрировано или задекларировано/зарегистрировано на территории, на которой ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированной РФ

по месту выявления такого ребенка местными органами исполнительной власти и/или органами местного самоуправления

Получить этот статус пока невозможно, если человек находится за границей.

Какие социальные гарантии предоставляют детям, которые пострадали в результате войны

Дети, пострадавшие в результате военных действий и вооруженных конфликтов, имеют право на: