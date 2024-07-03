На какие льготы имеют право дети, пострадавшие в результате военных действий

За более 10 лет вооруженной агрессии РФ против Украины тысячи детей получили травмы, подверглись физическому или психологическому насилию. Хотя сейчас для этой категории нет отдельного вида социальной помощи, они могут рассчитывать на определенные льготы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию Юридического советника для ВПЛ в Facebook.
П.3 Порядка предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, утвержденного постановлением Кабмина №268 от 05.04.2017 г., определяет, что право на получение этого статуса имеют лица, которые не достигли 18 лет на время военных действий, вооруженных конфликтов, вооруженной агрессии России, и в результате:
Для этого нужно обратиться с заявлением в службу по делам детей:
Получить этот статус пока невозможно, если человек находится за границей.
Дети, пострадавшие в результате военных действий и вооруженных конфликтов, имеют право на:
Раньше мы рассказывали о том, какие льготы дают детям ВПЛ.
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