Які пільги дає статус УБД військовим і як їх отримати: всі деталі

За українським законодавством, учасники бойових дій можуть отримати немало різноманітних пільг: від безкоштовного проїзду в транспорті, безоплатного лікування і пільг на комунальні послуги. Але щоб їх отримати, треба пройти певні кроки.
Як ветерану оформити соціальні пільги після отримання статусу УБД, в коментарі РБК-Україна розповіла юристка юридичної фірми "ILF" Марина Кахнова.
Закон України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” визначає список пільг, які надають учасникам бойових дій і тим, кого прирівняли до такого статусу.
"Саме для УБД перелік пільг визначено в ст. 12 зазначеного Закону. Вони мають право на отримання пільг виключно після того, як офіційно оформили свій статус учасника бойових дій та отримали посвідчення, що підтверджує статус. Тобто ті захисники та захисниці, котрі перебувають в процесі оформлення цього статусу, поки не мають права на отримання пільг", – пояснює Марина Кахнова.
Загалом пільги можна поділені на умовні групи:
Потрібно звернути увагу на те, що деякі пільги, які містить Закон №3551-XII, надаються по факту вже самої наявності статусу (що підтверджується посвідченням учасника бойових дій встановленого зразка).
"Наприклад, можливість безоплатного користування всіма видами міського пасажирського транспорту, автотранспортом загального користування в сільській місцевості, надаються вже на підставі предʼявлення ветеранського посвідчення на вході до транспорту і цього достатньо. А якщо ми беремо пільгу “першочергове обслуговування підприємствами, установами та організаціями служби побуту, громадського харчування, житлово-комунального господарства, міжміського транспорту”, то тут фактично так само достатньо пред'явлення посвідчення УБД", – пояснює юристка.
Закон №3551-XII містить низку пільг, які не надаються автоматично. Для їх отримання треба зібрати документи і подати їх до відповідних органів. В якості прикладу можна навести пільги на оплату комунальних послуг.
УБД надається:
Для офорлення пільг потрібно звернутись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України незалежно від місця реєстрації або фактичного місця проживання особи або подати документи онлайн через веб-портал Пенсійного фонду. Треба буде заповнити:
Також потрібно пред’явити (подати скан-копії) посвідчення УБД, паспортний документ та ідентифікаційний код.
"Наостанок додам, що алгоритм отримання тих або інших пільг відрізняється в залежності від виду, і наразі найбільш консолідована інформація зібрана на порталі Мінветеранів е-Ветеран", – каже фахівець.
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