Какие льготы дает статус УБД военным и как их получить: все детали

По украинскому законодательству, участники боевых действий могут получить немало разнообразных льгот: от бесплатного проезда в транспорте, безоплатного лечения и льгот на коммунальные услуги. Но чтобы их получить, нужно пройти некоторые шаги.
Как ветерану оформить социальные льготы после получения статуса УБД, в комментарии РБК-Украина рассказала юрист юридической фирмы "ILF" Марина Кахнова.
Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" определяет список льгот, предоставляемых участникам боевых действий и тем, кого приравняли к такому статусу.
"Именно для УБД перечень льгот определен в ст. 12 указанного Закона. Они имеют право на получение льгот исключительно после того, как официально оформили свой статус участника боевых действий и получили удостоверение, подтверждающее статус. То есть те защитники и защитницы, кто находится в процессе оформления этого статуса, пока не имеют права на получение льгот", – объясняет Марина Кахнова.
В целом льготы можно разделить на условные группы:
Некоторые льготы, содержащие Закон №3551-XII , предоставляются по факту уже самого наличия статуса (что подтверждается удостоверением участника боевых действий установленного образца).
"Например, возможность безвозмездного пользования всеми видами городского пассажирского транспорта, автотранспортом общего пользования в сельской местности предоставляются уже на основании предъявления ветеранского удостоверения на входе в транспорт и этого достаточно. А если мы берем льготу первоочередное обслуживание предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, междугороднего транспорта”, то тут фактически также достаточно предъявления удостоверения УБД", – объясняет юрист.
Закон №3551-XII содержит ряд льгот, которые не предоставляются автоматически. Для их получения надо собрать соответствующие документы и подать их в соответствующие органы. В качестве примера можно привести льготы по оплате коммунальных услуг.
УБД предоставляется:
Для оформления льгот надо обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины независимо от места регистрации или фактического места жительства лица или подать документы онлайн через веб-портал Пенсионного фонда. Надо будет заполнить:
Также необходимо предъявить (подать скан-копии) удостоверение УБД, паспортный документ и идентификационный код.
"В заключение добавлю, что алгоритм получения тех или иных льгот отличается в зависимости от вида, и сейчас наиболее консолидированная информация собрана на портале Минветеранов е-Ветеран", – говорит специалист.
Напомним, во время мобилизации в Украине на работу и обучение мужчин призывного возраста должны принимать только если у них есть военно-учетные документы. Мы писали, какие услуги сейчас нельзя воспользоваться без согласования в ТЦК.
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