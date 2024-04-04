Какие льготы дает статус УБД военным и как их получить: все детали

На какие льготы имеет право Участник боевых действий

Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" определяет список льгот, предоставляемых участникам боевых действий и тем, кого приравняли к такому статусу.

"Именно для УБД перечень льгот определен в ст. 12 указанного Закона. Они имеют право на получение льгот исключительно после того, как официально оформили свой статус участника боевых действий и получили удостоверение, подтверждающее статус. То есть те защитники и защитницы, кто находится в процессе оформления этого статуса, пока не имеют права на получение льгот", – объясняет Марина Кахнова.

В целом льготы можно разделить на условные группы:

медицинские (бесплатное получение лекарств, ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов и так далее);

(бесплатное получение лекарств, ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с привлечением необходимых специалистов и так далее); льготы на коммунальные услуги (например, 75-процентная скидка платы за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами);

(например, 75-процентная скидка платы за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами); льготы на проезд (безвозмездный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и междугородных маршрутов);

(безвозмездный проезд всеми видами городского пассажирского транспорта, автомобильным транспортом общего пользования в сельской местности, а также железнодорожным и водным транспортом пригородного сообщения и автобусами пригородных и междугородных маршрутов); трудовые (например, преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда и на трудоустройство в случае ликвидации предприятия, учреждения, организации и так далее);

(например, преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников в связи с изменениями в организации производства и труда и на трудоустройство в случае ликвидации предприятия, учреждения, организации и так далее); образовательные (к примеру, на территории других государств преимущественное право на поступление в заведения высшего, профессионального высшего образования, право на внеконкурсное поступление в заведения профессионального (профессионально-технического) образования и на курсы для получения соответствующих профессий);

(к примеру, на территории других государств преимущественное право на поступление в заведения высшего, профессионального высшего образования, право на внеконкурсное поступление в заведения профессионального (профессионально-технического) образования и на курсы для получения соответствующих профессий); другие льготы (первоочередное обслуживание предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, междугороднего транспорта и так далее).

Фото: Ветераны войны имеют право пользоваться бесплатным проездом и получать бесплатное лечение (Getty Images)

Куда обратиться для оформления льгот

Некоторые льготы, содержащие Закон №3551-XII , предоставляются по факту уже самого наличия статуса (что подтверждается удостоверением участника боевых действий установленного образца).

"Например, возможность безвозмездного пользования всеми видами городского пассажирского транспорта, автотранспортом общего пользования в сельской местности предоставляются уже на основании предъявления ветеранского удостоверения на входе в транспорт и этого достаточно. А если мы берем льготу первоочередное обслуживание предприятиями, учреждениями и организациями службы быта, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства, междугороднего транспорта”, то тут фактически также достаточно предъявления удостоверения УБД", – объясняет юрист.

Закон №3551-XII содержит ряд льгот, которые не предоставляются автоматически. Для их получения надо собрать соответствующие документы и подать их в соответствующие органы. В качестве примера можно привести льготы по оплате коммунальных услуг.

УБД предоставляется:

75-процентная скидка платы за пользование жильем (квартирная плата) в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством (21 кв. метр общей площади жилья на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении (доме) и имеющее право на скидку платы, и дополнительно 10 ,5 кв.м на семью);

75-процентная скидка платы за пользование коммунальными услугами (газом, электроэнергией и другими услугами) и сжиженным баллонным газом для бытовых нужд внутри средних норм потребления.

Для оформления льгот надо обратиться в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины независимо от места регистрации или фактического места жительства лица или подать документы онлайн через веб-портал Пенсионного фонда. Надо будет заполнить:

Заявление о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих льготы; Заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.

Также необходимо предъявить (подать скан-копии) удостоверение УБД, паспортный документ и идентификационный код.

"В заключение добавлю, что алгоритм получения тех или иных льгот отличается в зависимости от вида, и сейчас наиболее консолидированная информация собрана на портале Минветеранов е-Ветеран", – говорит специалист.