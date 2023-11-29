Огляд лікаря і довідки. Як швидко пройти ВЛК мобілізованому: поради юриста

При проходженні військово-лікарських комісій військовозобов'язаними можна стикнутися з деякими проблемними моментами. Це не лише черги: часом лікарі, наприклад, можуть неналежним чином оглядати чоловіка призовного віку і пропустити певні діагнози.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна " Черги та бюрократія. Як пройти ВЛК по мобілізації ".

Як швидко пройти ВЛК без бюрократії: поради фахівця

Із проблемами при проходженні ВЛК стикалися багато військовослужбовців та військовозобов’язаних за два роки повномасштабної війни в Україні, коментує РБК-Україна Ілля Шипко, юрист практики військового права та перерахунку військових пенсій юридичної компанії "Приходько та партнери".

За словами експерта, проблеми в таких ситуаціях бувають дуже різні. Наприклад, може мати місце неналежний та неякісний огляд стану здоров'я, неналежне виявлення хвороб у військовозобов’язаних лікарями комісій.

"Також може можна стикнутися з неврахуванням та незазначенням у висновку всіх наявних проблем зі здоров’ям та діагнозів і з відміткою у висновку ВЛК "обмежено придатний до військової служби" в осіб з другою, третьою, а інколи й з першою групою інвалідності. З кожним місяцем війни такі проблеми все більше і більше стають актуальними та нагальними", – описує наявні проблеми юрист.

Однак є певний порядок дій, який допоможе значно спростити проходження ВЛК і вирішити проблеми, які виникають в процесі.

"Найперше для того, щоб лікарі змогли врахувати всі ваші захворювання, треба надавати лікарську документацію по тих чи інших проблемах зі здоров’ям: заключення, епікризи, рентген-знімки, результати аналізів тощо", – аналізує Ілля Шипко.

Загалом у військкоматах лікарі з більшою довірою ставляться до медичної документації, яка була отримана саме в державних лікарняних установах, а не приватних клініках, зауважує він. Тому треба до проходження комісії підготувати такі документи та за необхідності надати їх профільному лікарю.

"Зверніть також увагу, що у разі неврахування та ігнорування певних діагнозів завжди є можливість не погодитись з рішенням ВЛК місцевого рівня й оскаржити його до обласного ВЛК, а потім за необхідності – і до ЦВЛК", – додає експерт.

А якщо людину з інвалідністю за рішенням комісії визнано обмежено придатною до військової служби і його намагаються мобілізувати, то завжди є можливість за допомогою юриста скласти відмову від мобілізації у зв’язку з відсутністю добровільної згоди, передбаченою ст. 23 Закону України ‘’Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку", відзначає фахівець.