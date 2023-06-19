Які органи центральної влади хотіли б змінити українці після перемоги: дані опитування

За даними опитування, найбільший запит на оновлення стосується Верховної ради - 69% респондентів хотіли б змінити парламент після перемоги. Далі йде уряд - його хотіли б змінити 47% респондентів.

Найменше респондентів - 23% - хотіли б змінити після перемоги президента.

Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, Україна є яскравим прикладом "ефекту гуртування довкола прапора". "Хоча підтримка дій центральної влади поступово знижувалася перед початком 2022 року, проте після широкомасштабного вторгнення населення розставило пріоритети і наразі ми бачимо загалом високу підтримку дій влади для досягнення перемоги", - сказав він.

За його словами, це не знімає наявне бажання українців до оновлення влади. Окрім президента Володимира Зеленського, запит на оновлення парламенту і уряду - відчутний. За його словами, ще більший запит, вочевидь, стосується оновлення суддівської та прокурорської систем, чиї показники довіри найнижчі.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 26 травня - 5 червня 2023 року серед 1029 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Зниження довіри до Ради та уряду

Останнє опитування Центру Разумкова продемонструвало стрімке зниження довіри до Верховної ради та уряду, а також спікера парламенту Руслана Стефанчука та прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Довіра до президента та верховного головнокомандувача Володимира Зеленського зберігається на високому рівні.

Водночас законодавство України передбачає, що під час воєнного стану проведення будь-яких виборів неможливе.