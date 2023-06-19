Какие органы центральной власти хотели бы сменить украинцы после победы: данные опроса

По данным опроса, самый большой запрос на обновление касается Верховной рады - 69% респондентов хотели бы сменить парламент после победы. Далее следует правительство - его хотели бы сменить 47% респондентов.

Меньше всего респондентов - 23% - хотели бы сменить после победы президента.

Комментарий КМИС

Как отметил заместитель директора КМИС Антон Грушецкий, Украина является ярким примером "эффекта сплачивания вокруг флага". "Хотя поддержка действий центральных властей постепенно снижалась перед началом 2022 года, однако после широкомасштабного вторжения население расставило приоритеты и сейчас мы видим в целом высокую поддержку действий власти для достижения победы", - сказал он.

По его словам, это не снимает стремление украинцев к обновлению власти. Кроме президента Владимира Зеленского, запрос на обновление парламента и правительства ощутим. По его словам, еще больший запрос, по всей видимости, касается обновления судейской и прокурорской систем, чьи показатели доверия самые низкие.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 26 мая - 5 июня 2023 года среди 1029 респондентов. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Снижение доверия к Раде и правительству

Последний опрос Центра Разумкова продемонстрировал стремительное снижение доверия к Верховной рады и правительству, а также спикеру парламента Руслану Стефанчуку и премьер-министру Денису Шмыгалю. Доверие к президенту и верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому сохраняется на высоком уровне.

В то же время законодательство Украины предусматривает, что во время военного положения проведение любых выборов невозможно.