Які обмеження для Грузії розглядає ЄС: журналіст дізнався можливі варіанти

Що передувало

Нагадаємо, 28 травня парламент Грузії подолав вето президента Саломе Зурабішвілі на скандальний закон "Про прозорість іноземного впливу".

Це була ініціатива проросійської правлячої партії "Грузинська мрія".

Після того, як парламент подолав вето, закон було фактично ухвалено.

Такий крок обурив західних партнерів. Зокрема, нещодавно ми повідомляли, що Європейський союз готує відповідь після того, як парламент Грузії остаточно ухвалив закон про іноагентів.

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