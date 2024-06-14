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Какие ограничения для Грузии рассматривает ЕС: журналист узнал возможные варианты

Фото: ЕС готовит ограничения для Грузии за закон об иноагентах (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Европейский союз готовит ограничения для Грузии после того, как парламент страны преодолел вето и окончательно принял скандальный закон об иноагентах. В настоящее время рассматривается несколько вариантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Документ с вариантами действий ЕС в отношении Грузии направлен странам-членам. Краткосрочные меры: приостановление финансирования, приостановление встреч на высоком уровне", - сообщил журналист.

По его словам, если ситуация усугубится, ЕС может ввести индивидуальные санкции, визы для загранпаспортов, сокращение военной помощи Грузии.

В случае значительного ухудшения возможна приостановка безвизового режима и прекращение европейской интеграции Грузии.

Что предшествовало

Напомним, 28 мая парламент Грузии преодолел вето президента Саломе Зурабишвили на скандальный закон "О прозрачности иностранного влияния".

Это была инициатива пророссийской правящей партии "Грузинская мечта".

После того как парламент преодолел вето, закон был фактически принят.

Такой шаг возмутил западных партнеров. В частности, недавно мы сообщали, что Европейский союз готовит ответ после того, как парламент Грузии окончательно принял закон об иноагентах.

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