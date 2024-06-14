Какие ограничения для Грузии рассматривает ЕС: журналист узнал возможные варианты

Что предшествовало

Напомним, 28 мая парламент Грузии преодолел вето президента Саломе Зурабишвили на скандальный закон "О прозрачности иностранного влияния".

Это была инициатива пророссийской правящей партии "Грузинская мечта".

После того как парламент преодолел вето, закон был фактически принят.

Такой шаг возмутил западных партнеров. В частности, недавно мы сообщали, что Европейский союз готовит ответ после того, как парламент Грузии окончательно принял закон об иноагентах.

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