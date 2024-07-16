Які наслідки для тих, хто не оновить дані та не стане на облік до 16 липня: відповідь Міноборони

Відповідальність для першої категорії

Громадяни, які перебувають на обліку, але не оновили свої дані, можуть бути притягнуті до відповідальності за частиною третьою статті 210-1 КУпАП (порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію).

Відповідальність для другої категорії

Особи, які не стали на військовий облік та не оновили свої дані, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності за частиною третьою статті 210 КУпАП (порушення правил військового обліку).

У випадку ухилення від обліку після попередження керівника ТЦК та СП, вони можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності за частиною першою статті 337 ККУ та до адміністративної відповідальності за частиною третьою статті 210-1 КУпАП (порушення законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію).

Притягнення до відповідальності

У Міноборони наголошують, що автоматичного притягнення до відповідальності не передбачено. У випадках порушення правил військового обліку або законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, ТЦК СП направлятиме письмове повідомлення до органів Нацполіції України щодо затримання таких громадян та доставлення до ТЦК для притягнення до відповідальності та забезпечення виконання військового обов’язку.

Процедура вручення повісток

Повістки, сформовані за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, після підписання керівником ТЦК кваліфікованим електронним підписом можуть:

централізовано друкуватися разом з описом вкладення і надсилатися військовозобов’язаним та резервістам засобами поштового зв’язку рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення;

вручатися військовозобов’язаним та резервістам під час оповіщення.

Мобілізаційний ресурс

Зазначається, що визначення обсягу мобілізаційного ресурсу здійснюється на рівні вищих органів військового управління держави. У Міноборони зауважують, що не всі, хто виконав вимоги нового закону про мобілізацію щодо оновлення персональних даних, підлягатимуть мобілізації.