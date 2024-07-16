Какие последствия для тех, кто не обновит данные и не станет на учет до 16 июля: ответ Минобороны

Ответственность для первой категории

Граждане, состоящие на учете, но не обновившие свои данные, могут быть привлечены к ответственности по части третьей статьи 210-1 КУоАП (нарушение законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации).

Ответственность для второй категории

Лица, не вставшие на военный учет и не обновившие свои данные, могут быть привлечены к административной ответственности по части третьей статьи 210 КУоАП (нарушение правил военного учета).

В случае уклонения от учета после предупреждения руководителя ТЦК и СП они могут быть привлечены к уголовной ответственности по части первой статьи 337 УКУ и к административной ответственности по части третьей статьи 210-1 КУоАП (нарушение законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации).

Привлечение к ответственности

В Минобороны подчеркивают, что автоматическое привлечение к ответственности не предусмотрено. В случаях нарушения правил военного учета или законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации, ТЦК СП будет направлять письменное уведомление в органы Нацполиции Украины о задержании таких граждан и доставлении в ТЦК для привлечения к ответственности и обеспечения исполнения воинской обязанности.

Процедура вручения повесток

Повестки, сформированные с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, после подписания руководителем ТЦК квалифицированной электронной подписью могут:

централизованно печататься вместе с описанием вложения и направляться военнообязанным и резервистам средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении;

вручаться военнообязанным и резервистам во время оповещения.

Мобилизационный ресурс

Указывается, что определение объема мобилизационного ресурса осуществляется на уровне высших органов военного управления государства. В Минобороны отмечают, что не все выполнившие требования нового закона о мобилизации по обновлению персональных данных будут подлежать мобилизации.