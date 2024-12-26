Які мають бути зарплати в Україні, щоб повернути біженців: оцінка експерта

Крім фактору безпеки та відновлення України після війни, для повернення біженців з-за кордону важливі можливості працевлаштування. Бажано щоб зарплати були на рівні хоча б 70% від того, що люди заробляли в ЄС.

Зараз в Україні активно йдуть розмови про інвестиції, які будуть вкладені в українську економіку в процесі повоєнного відродження, говорить Олексій Позняк. Якщо це дійсно буде відбуватися, то ми можемо розраховувати на повернення значної частини наших мігрантів і на притік мігрантів з інших країн, вважає експерт.

"Головні чинники (для повернення в Україну – ред.) – це безпека, це робота. Ще до найбільш важливих чинників можна віднести житло. Бо багатьом немає куди повертатися, і якщо немає можливості отримати житло без того, щоб віддати геть усі свої гроші, то це буде утримувати біженців від тяги до повернення", – зазначає експерт Інституту демографії.

Водночас багато біженців за кордоном влаштувалися на роботи, де отримують вищі зарплати, ніж вони мали в Україні. Також частина з них отримує пристойні виплати, які теж відрізняються від сум в Україні.

За словами Позняка, ще до повномасштабного вторгнення і навіть ще до початку гібридної війни експерти оцінювали: за умови, якщо зарплата на батьківщині буде приблизно 70% від рівня зарплати в країні, яка їх приймала, то біженці будуть повертатися.

"Якщо так буде, це буде серйозним стимулом для повернення біженців. Ця різниця в 30% компенсуються тим, що людина перебуває в правовому полі своєї держави. Компенсується тим, що тут все навколо рідне", – зазначає співрозмовник.