Какие должны быть зарплаты в Украине, чтобы вернуть беженцев: оценка эксперта

Кроме фактора безопасности и восстановления Украины после войны, для возвращения беженцев из-за рубежа важны возможности трудоустройства. Желательно чтобы зарплаты были на уровне хотя бы 70% от того, что люди зарабатывали в ЕС.

Сейчас в Украине активно идут разговоры об инвестициях, которые будут вложены в украинскую экономику в процессе послевоенного возрождения, говорит Алексей Позняк. Если это действительно будет происходить, то мы можем рассчитывать на возвращение значительной части наших мигрантов и на приток мигрантов из других стран, считает эксперт.

"Главные факторы (для возвращения в Украину – ред.) – это безопасность, это работа. Еще к наиболее важным факторам можно отнести жилье. Потому что многим некуда возвращаться, и если нет возможности получить жилье без того, чтобы отдать все свои деньги, то это будет удерживать беженцев от тяги к возвращению", – отмечает эксперт Института демографии.

В то же время многие беженцы за рубежом устроились на работы, где получают более высокие зарплаты, чем в Украине. Также часть из них получает приличные выплаты, которые тоже отличаются от сумм в Украине.

По словам Позняка, еще до полномасштабного вторжения и даже еще до начала гибридной войны эксперты оценивали: при условии, если зарплата на родине будет примерно 70% от уровня зарплаты в стране, которая их принимала, то беженцы будут возвращаться.

"Если так будет, это будет серьезным стимулом для возвращения беженцев. Эта разница в 30% компенсируются тем, что человек находится в правовом поле своего государства. Компенсируется тем, что здесь все вокруг родное", – отмечает собеседник.