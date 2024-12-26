Ринок праці і школи. До чого призведуть міграційні втрати в Україні

Україна через війну зіткнулася з великими масштабами міграції. Це у майбутньому може вплинути на ринок праці і не тільки.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи, кандидат економічних наук Олексій Позняк.

"Ми можемо побачити проблеми на ринку праці. Буде важко знайти людей на певні вакансії, особливо певних спеціальностей. Щодо зарплат - можливо, будуть якісь підвищення, але цей фактор теж має певні межі. Наші бізнесмени теж не можуть підвищувати зарплати собі у збиток, це теж треба розуміти", - сказав він.

Виїзд з України людей молодого та середнього віку, зокрема жінок, призведе до зменшення рівня народжуваності. Це скоротить потребу у дитячих садках та школах. Своєю чергою така тенденція призведе до зростання безробіття серед педагогів та представників відповідних професій.

За словами Позняка, міграційні втрати призведуть до посилення старіння населення і посилення навантаження на прошарки суспільства, які є виробниками матеріальних благ та платних послуг.

"Якщо значна частка мігрантів повернеться, то це якраз і буде сприяти економічному розвитку. А це можливо, зокрема, за умови завершення війни і встановлення безпеки. Друга умова - чи будуть можливості працевлаштування", - додав експерт.