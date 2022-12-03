Які магазини та банки працюватимуть у Чернівецькій області за відсутності світла: список

У Чернівецькій області є низка магазинів, банків та АЗС, які продовжують роботу завдяки резервним джерелам живлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Чернівецької обласної військової адміністрації.

"Разом з бізнесом готуємося до різних варіантів розвитку подій. Щоб забезпечити потреби громадян у продуктах харчування, воді, медикаментах, а також щоб краяни мали змогу здійснювати розрахунки, в області продовжуватимуть працювати окремі магазини, аптеки, банки та АЗС", - йдеться у повідомленні.

Обласна військова адміністрація надає перелік адрес суб‘єктів господарювання, які працюватимуть під час відсутності електропостачання, оскільки оснащені генераторами.

Людей закликають завантажити та зберегти його на свої мобільні телефони. Також людей попереджають, що графік роботи торгових мереж, магазинів, ринків в умовах відсутності електропостачання може бути змінено.