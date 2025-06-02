Які країни допомагають Україні повертати викрадених РФ дітей

Важливим у поверненні українських дітей з Росії або тимчасово окупованих територій є участь країн-медіаторів. Такі країни виступають посередниками.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву радниці глави Офісу президента Андрія Єрмака Дарії Зарівної.
Вони, за її словами, мають діючі канали комунікації з російською стороною щодо цього питання. У кожній країні-медіаторці свій підхід, свої залучені люди - це не уніфікований процес.
"Сьогодні до числа країн-медіаторів входять Катар, Ватикан та Південно-Африканська Республіка", - каже радниця.
Зокрема, ПАР приєдналася до цієї групи після того, як команда Bring Kids Back UA провела в країні масштабну інформаційну кампанію. Важливо й те, що про вступ ПАР до групи медіаторів оголосили під час конференції в Монреалі, присвяченої гуманітарному виміру війни. Ця подія проходила в межах реалізації одного з пунктів Формули миру президента Володимира Зеленського.
Організація Bring Kids Back UA постійно працює над розширенням кола країн-медіаторів, адже, як зазначають у команді, не кожна держава, що виявляє бажання допомогти, має для цього реальні інструменти чи достатню спроможність.
"Я вважаю, що якщо країни, які дійсно мають важелі впливу, використовуватимуть їх задля повернення українських дітей - це дуже правильно", - наголошує Зарівна.
Ініціативу Bring Kids Back UA було створено у 2023 році за дорученням президента України Володимира Зеленського у відповідь на масові викрадення українських дітей Росією.
Її головна мета - повернення кожної дитини додому, створення сталого механізму повернення, а також подальша реінтеграція і реабілітація дітей після повернення.
За словами Зарівної, на початку існувала проблема: багато державних структур у різний спосіб займалися питанням вивезених дітей. Кожна мала своє бачення й напрямок роботи.
Тому виникла потреба в координації зусиль: потрібно було чітко визначити завдання, строки, відповідальних осіб і сформувати єдиний фронт комунікації та дій. Відтак вирішили, що ініціатива має об'єднувати представників держави, громадянського суспільства та міжнародних партнерів. Завдяки своїй відкритості, гнучкості й динамічності Bring Kids Back UA стрімко розвивається, і до неї приєднується дедалі більше учасників.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.