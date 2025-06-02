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Какие страны помогают Украине возвращать похищенных РФ детей

Фото: советник главы Офиса президента Андрея Ермака Дарья Заривная (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Важным в возвращении украинских детей из России или временно оккупированных территорий является участие стран-медиаторов. Такие страны выступают посредниками.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Андрея Ермака Дарьи Заривной.

Они, по ее словам, имеют действующие каналы коммуникации с российской стороной по этому вопросу. В каждой стране-медиаторе свой подход, свои привлеченные люди - это не унифицированный процесс.

"Сегодня в число стран-медиаторов входят Катар, Ватикан и Южно-Африканская Республика", - говорит советница.

В частности, ЮАР присоединилась к этой группе после того, как команда Bring Kids Back UA провела в стране масштабную информационную кампанию. Важно и то, что о вступлении ЮАР в группу медиаторов объявили во время конференции в Монреале, посвященной гуманитарному измерению войны. Это событие проходило в рамках реализации одного из пунктов Формулы мира президента Владимира Зеленского.

Организация Bring Kids Back UA постоянно работает над расширением круга стран-медиаторов, ведь, как отмечают в команде, не каждое государство, изъявляющее желание помочь, имеет для этого реальные инструменты или достаточную способность.

"Я считаю, что если страны, которые действительно имеют рычаги влияния, будут использовать их для возвращения украинских детей - это очень правильно", - отмечает Заривная.

 

Инициатива Bring Kids Back UA

Инициатива Bring Kids Back UA была создана в 2023 году по поручению президента Украины Владимира Зеленского в ответ на массовые похищения украинских детей Россией.

Ее главная цель - возвращение каждого ребенка домой, создание устойчивого механизма возвращения, а также дальнейшая реинтеграция и реабилитация детей после возвращения.

По словам Заривной, в начале существовала проблема: многие государственные структуры по-разному занимались вопросом вывезенных детей. Каждая имела свое видение и направление работы.

Поэтому возникла потребность в координации усилий: нужно было четко определить задачи, сроки, ответственных лиц и сформировать единый фронт коммуникации и действий. Поэтому решили, что инициатива должна объединять представителей государства, гражданского общества и международных партнеров. Благодаря своей открытости, гибкости и динамичности Bring Kids Back UA стремительно развивается, и к ней присоединяется все больше участников.

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