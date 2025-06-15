Які консерви найчастіше підробляють в Україні і як не купити "кота в мішку"

Чому консерви так приваблюють фальсифікаторів?

Консервовані продукти є ідеальним об'єктом для фальсифікації з кількох причин. Закрита упаковка приховує вміст банки до моменту її відкриття, що дає фальсифікаторам широке поле для маневру. Тривалий термін зберігання дозволяє реалізовувати підроблену продукцію протягом тривалого часу.

Оцінити якість консервованого продукту на око часто неможливо, потрібні лабораторні дослідження. Високий попит на деякі види консервів робить їх привабливими для тіньового ринку, а заміна дорогих інгредієнтів на дешеві аналоги дозволяє значно збільшити прибуток.

Основні види фальсифікації консервів

Фальсифікатори вдаються до різних хитрощів, щоб здешевити продукцію та збільшити її об'єм. Це може бути заміна дорогих компонентів дешевими, наприклад, використання менш цінних сортів риби замість заявлених або додавання субпродуктів замість м'яса.

Також поширене зменшення кількості основного інгредієнта за рахунок збільшення об'єму соусу, розсолу, овочів або круп. Використання сировини низької якості, включаючи переробку зіпсованих продуктів, - ще одна проблема.

Недобросовісні виробники часто використовують недостовірне маркування, вказуючи неправдиву інформацію про склад, сорт, дату виробництва або термін придатності, а також можуть застосовувати заборонені добавки, такі як барвники, консерванти та підсилювачі смаку, для покращення вигляду або смаку неякісної продукції.

Які консерви найчастіше фальсифікують в Україні?

За даними перевірок державних органів, громадських організацій та експертів, в Україні найчастіше підробляють певні види консервів.

Рибні консерви, особливо шпроти, сардини та тунець, є лідерами фальсифікації через високий попит та порівняно високу вартість якісної сировини. Тут найчастіше зустрічається заміна дорогої риби на дешеву, наприклад, сардина замість тунця або дрібна риба сумнівного походження замість якісних шпротів.

Також поширене додавання надмірної кількості олії чи розсолу при зменшенні вмісту риби. Може використовуватися зіпсована сировина, яку маскують соусами та спеціями, а інколи навіть змінюють дату виробництва, щоб продати прострочений товар.

М'ясні консерви, зокрема тушонка, також дуже популярні для підробок, адже це ситний та довговічний продукт, що користується попитом серед військових, туристів та для домашнього використання. Типова підробка полягає у зменшенні вмісту м'яса та збільшенні частки жиру, субпродуктів (шкіра, хрящі, сухожилля), сої або круп, таких як рис чи перловка.

Замість яловичини чи свинини вищого сорту може бути використано м'ясо нижчої якості або навіть м'ясо інших тварин. Нерідко для утворення "желе" та збільшення об'єму додають каррагінан.

Грибні консерви, особливо мариновані гриби, також перебувають у зоні ризику через складність контролю за якістю та походженням грибів. Можливе використання грибів, зібраних у екологічно забруднених зонах, де вони накопичують важкі метали, або ж грибів, які не пройшли належної обробки.

Також буває заміна дорогих видів грибів на дешеві, наприклад, звичайні печериці, замасковані під "лісові" або "білі гриби".

Овочеві консерви, такі як горошок, кукурудза, огірки та томати, часто фальсифікують через масове виробництво та великий обсяг продажів. Тут нерідко зустрічається використання незрілих, пошкоджених або перезрілих овочів.

Підробка може стосуватися і розсолу: використання штучних барвників, підсилювачів смаку, надлишку солі або оцту для маскування низької якості сировини. Також може бути невідповідність ваги овочів до заявленої на етикетці.

Як розпізнати фальсифікат і захистити себе?

Повністю убезпечити себе від фальсифікату можна лише за допомогою лабораторних аналізів, але є кілька ознак, на які варто звернути увагу. Підозріло низька ціна на консерви має насторожити, адже якісна сировина та дотримання технології не можуть коштувати надто дешево.

Обов'язково звертайте увагу на упаковку та етикетку. Банка не повинна бути здутою, пошкодженою, або мати іржу, а кришка має бути без деформацій, з чітким маркуванням дати та коду.

Етикетка повинна бути чіткою, без розмитих зображень, з чітким текстом та без помилок - фальсифікатори часто економлять на друці. Перевіряйте наявність повної інформації про виробника, склад продукту, термін придатності та умови зберігання. Відсутність будь-яких даних – привід для сумнівів.

Після відкриття зверніть увагу на зовнішній вигляд вмісту. Колір інгредієнтів має відповідати натуральному, наприклад, м'ясо повинно бути природного кольору, а не сірим або підозріло яскравим. Відсутність неприємного або хімічного запаху є обов'язковою умовою. Консистенція має бути однорідною, без сторонніх домішок (якщо це не передбачено рецептурою).

У рибних консервах риба повинна легко відділятися від кісток, але зберігати форму, а кількість основного продукту має бути достатньою, а не переважна кількість рідини або жиру.

Купуйте продукти у великих супермаркетах або перевірених магазинах, які мають систему контролю якості та співпрацюють з надійними постачальниками. Уникайте стихійних ринків та дрібних неліцензованих торгових точок. І головне – довіряйте своїм органолептичним відчуттям: якщо продукт виглядає, пахне або смакує дивно, краще відмовтеся від його вживання.

